Mike Pence pide a hondureños no arriesgar la vida de sus hijos para llegar a Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hizo un llamado a los centroamericanos para que no pongan en riesgo su vida ni la de sus hijos intentando cruzar la frontera de Estados Unidos.

Pence se dirigió a los ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala, para que eviten el peligroso camino en busca del "sueño americano".

"A la gente de Centroamérica: ustedes son nuestros vecinos. Queremos que ustedes y sus naciones prosperen. No arriesgue sus vidas o las vidas de sus hijos tratando de venir a los Estados Unidos en un camino dirigido por traficantes de drogas y traficantes de humanos", declaró Mike Pence.

El segundo al mando de los Estados Unidos agregó que "si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias", en clara referencia a los migrantes centroamericanos que intentan llegar de manera ilegal a la nación norteamericana.

To the people of Central America: You are our neighbors. We want you & your nations to prosper. Don’t risk your lives or the lives of your children by trying to come to the US on a road run by drug smugglers & human traffickers. If you can’t come legally, don’t come at all. pic.twitter.com/iGT8YX2KOe