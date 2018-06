Vídeo captó crimen contra ex bajista de la banda de rock Diablos Negros

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Las cámaras de seguridad del bulevar Morazán captaron la balacera donde murió el ex bajista y fundador de la banda hondureña de rock Diablos Negros, Ricardo Arturo Uclés Brevé.



En una secuencia de imágenes divulgadas este martes, se ve cuando los delincuentes forcejean con el ciclista, mientras otro de los malhechores, que está a unos metros de la pelea, dispara su arma.

En las capturas no se puede visualizar muy bien cuál es el ciclista entre las personas, no obstante, lo que sí se alcanza a ver es el disparo hecho por uno de los presuntos ladrones.



Tras el tiroteo, Uclés Brevé resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a la Sala de Emergencia del Hospital Escuela Universitario (HEU), no obstante falleció antes de recibir atención médica.



De acuerdo a las investigaciones preliminares, los delincuentes interceptaron con sus motociclestas al ex bajista y a uno de sus acompañantes para asaltarlos.



Sin embargo, en el sector se inició una balacera que acabó con la vida del artista y uno de los ladrones. Otro de los presuntos malhechores fue capturado a la altura del Estadio Nacional con heridas de bala en su cuerpo.

