Juan Carlos Osorio: "Me enorgullece ser parte de este grupo"

EKATERIMBURGO, RUSIA



"Me enorgullece ser parte de este grupo", señaló el seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, este martes en Ekaterimburgo en la víspera de jugar contra Suecia en la tercera jornada del Grupo F, en el que las cuatro selecciones tienen opciones de avanzar a octavos de final.



"Estar en el Mundial es extraordinario, más allá de haber logrado una clasificación muy saludable, estar acá, compitiendo a un nivel tan alto con este grupo... Construimos un equipo que aspira a cosas muy grandes", añadió el técnico colombiano.



En un disputado Grupo F, el Tri tiene 6 puntos, seguido de Suecia que tiene 3, como Alemania, y cierra Corea del Sur, que no ha sumado, pero a la que una victoria y una carambola de resultados la podrían llevar a octavos.



"Es un partido clave para todo el grupo, para las cuatro selecciones. Ojalá podamos imponernos a través del juego", dijo.



"Una de las virtudes más sobresalientes de los jugadores mexicanos es que siempre tienen la valentía de salir a jugar. Vamos a tratar, a través del juego que nos identifica, de tener un muy buen partido, dentro de ese planteamiento y de ese rendimiento", añadió.



Osorio respondió al cambio en la opinión pública en el país, tras comenzar el Mundial entre críticas y haberse ganado los elogios en los dos partidos disputados.



"A la llegada a Rusia, el único cuestionado era yo, la selección no... Esto es una gran generación, para muchos conocedores del fútbol mexicano, tal vez la mejor generación", añadió Osorio, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por Chicharito Hernández.



Como acostumbra, Osorio hizo para la prensa un análisis del rival.



"Es un gran equipo, con una dupla de zagueros muy bien consolidada, con extraordinario juego aéreo. Los volantes centrales defienden muy bien la defensa de cuatro. Los delanteros, (Ola) Toivonen y (Marcus) Berg, hacen que sea un equipo muy competitivo", dijo.



"Será muy difícil, respetamos a Suecia tanto como a Alemania. Mañana verán cuál será la estrategia para jugar. El fútbol mexicano tiene una gran oportunidad", añadió.



Osorio finalizó repartiendo más elogios hacia su grupo: "No me sorprende lo logrado, ante Alemania tuvimos el coraje para jugar al campeón del mundo, contra Corea, el coraje para enfrentar el rigor y su vehemencia".