Viciada licitación en proyecto de riego del valle de Jamastrán

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Debido a que en la Licitación Pública Internacional LPI 01- 2015 para adjudicar el contrato de riego del valle de Jamastrán se violó el principio de transparencia y se cambiaron las reglas, la compañía oferente Jain Irrigation Systems presentó ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) un reclamo administrativo y luego llevó el caso al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.

Esos vicios hoy afectan severamente la ejecución del proyecto de irrigación del valle de Jamastrán, que bajo la modalidad de contrato llave en mano, la SAG se lo entregó a la empresa Apollo International Limited que ahora no puede cumplir con la oferta que presentó de 22,514,340 dólares, equivalentes a unos 538 millones de lempiras.

Con esta cantidad de dinero, la compañía contratista se comprometió a montar una instalación de riego de primera generación, que abarcaría 5,200 manzanas, o sea 3,756 hectáreas. El agua se extraería de al menos tres ríos y perforaría 300 pozos. Ahora es que no puede ejecutar lo prometido ni con un rediseño que reduce el proyecto. Ante tal situación la SAG, sorprendentemente le hizo un adéndum al contrato para darle cuatro millones de dólares más a la empresa y que así pueda hacer algo.

La unidad investigativa de EL HERALDO tuvo acceso a ciertos documentos de la licitación y logró encontrar en el libro de entrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo el registro de la demanda de nulidad que la compañía Jain Irrigation Systems interpuso el 22 de octubre de 2015 y que se llevó bajo el expediente 340-2015.

En ese tribunal de justicia se informó que el expediente “estaba para trabajo” y que el juez lo tenía en su escritorio, sin embargo, se comprobó que debido a que el demandante decidió no seguir con el caso, el expediente fue enviado a archivo el 13 de junio de 2017 y se encuentra en la caja número 5.

Una fuente informó que luego de una reunión de las autoridades del gobierno con diplomáticos de la India en Guatemala, la parte demandante determinó no seguir con el caso y retiró los cargos. No obstante, en el expediente 340-2015 archivado, consta lo que pasó en la Licitación Pública Internacional LPI 01-2015 y en la adjudicación del contrato llave en mano.

Entrega

La violación al debido proceso comenzó el 14 de agosto cuando se abrieron los sobres donde estaban las ofertas y estas no se leyeron. Enviaron propuestas las empresas indias Jain Irrigation Systems Lt., Apollo International Limited, Wapcos Limited y Angelique International Limited.

Tras la mención de las sociedades participante se abrió un espacio para preguntas y respuestas, momento en el cual Narinder Kumar Gupta, en su condición de representante legal de Jain Irrigation Systems, pidió: “en aras de la transparencia y seguridad del proceso se debe dar lectura a los montos de las ofertas económicas presentadas por cada uno de las sociedades participantes, asimismo se debe dar lectura a la garantía de mantenimiento de oferta y el monto de la misma, para el conocimiento de los presentes”.

A la petición, Ramón Cárcamo, quien dirigía el acto en su condición de director de proyecto, contestó: “no podemos dar a conocer el monto de las ofertas económicas y las garantías presentadas ya que este acto solamente es para la apertura de las ofertas y la verificación de las compañías que presentaron las ofertas y sus representantes legales, así como si los oferentes han acompañado los documentos requeridos en las bases de la licitación para la presentación de las ofertas, los precios de las ofertas económicas son de conocimiento exclusivo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y no se puede dar a conocer a los oferentes”.

Los de la SAG que dirigían la licitación no se habían enterado que Jain Irrigation Systems, presintiendo que les harían una jugada de mundial, habían llevado a un notario para que levantara un acta. Los funcionarios del gobierno al enterarse de eso se mostraron furiosos.

Un día después de la apertura de las ofertas no leídas, el titular de la SAG mediante memorándum número SAG-055-2015 integró una Comisión Evaluadora de las propuestas. El 24 de agosto de 2015, este grupo de trabajo se reunió para analizar las ofertas presentadas y el 23 de septiembre mediante resolución SAG-1864-2015 le recomendó al ministro de la SAG adjudicar el contrato a la compañía Apollo que presentó una oferta de 22.514,340 dólares y obtuvo un puntaje de 92%. Autoriza la firma del contrato de adjudicación.

Carta

En una carta de fecha 13 de octubre, Narinder Kumar Gupta le hace ver al entonces secretario de la SAG, Jacobo Paz Bodden, que en la licitación se violentaron los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado, 122, 123 y 124 del reglamento de la mencionada ley.

Asimismo le señala que se violentaron varias cláusulas de las bases de la licitación y se las cita textualmente. La cláusula 27.3 dice “Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta el nombre del oferente y si contiene modificaciones; los precios oferta, incluyendo cualquier descuento y ofertas alternativas…”.

Recordándole el principio de publicidad y transparencia contentivo en el artículo 6 de la Ley de Contratación del Estado, Narinder Kumar Gupta también le pide a Paz Bodden que al no haberse hecho público las ofertas, una vez realizada la adjudicación se le permita al resto de oferentes tener acceso a la información relacionada con el examen o evaluación de las ofertas y sobre la recomendación de adjudicación.

A pesar de la advertencia de que por las irregularidades presentadas la licitación podría ser objeto de nulidad, el 15 de octubre Ramón Cárcamo le manda una nota a la empresa Jain Irrigation Systems diciéndole que no fue elegible y le da las gracias por su cooperación durante el proceso.

Al siguiente día, Narinder Kumar Gupta nuevamente le manda otra nota a Paz Bodden donde le dice que una vez recibida la notificación de que Jain Irrigation Systems no ha sido elegible se ponga a disposición de todos los oferentes los sobres contentivos de las ofertas para poder conocer cuáles fueron las propuestas de las empresas participantes y verificar si la empresa que ganó reúne los requisitos exigidos en las bases.

Acción legal

El 20 de octubre de 2015, la defensa de la compañía Jain Irrigation Systems presentó ante la SAG un escrito formal de oposición a la recomendación del comité evaluador para que la determinación no sea vinculante al otorgamiento del contrato de adjudicación, argumentando que en la licitación se violentaron las bases del proceso, la ley de contratación del Estado y su reglamento, y el decreto legislativo 14-2014.

Además se argumenta que el acta de recomendación carece de motivación y no es explicita en cuanto a los criterios de evaluación de los cuales se valieron para tomar una decisión.

Solo se incorporó un cuadro escueto que no detalla cómo se obtuvo el puntaje, ya que en las bases se contemplaban ocho criterios de evaluación teniendo cada uno un puntaje asignado. Sin embargo, en la resolución no se hace alusión a cada criterio, violentando con ello lo dispuesto en el artículo 26 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo y los artículos 51 y 52 de la Ley de Contratación del Estado y los artículos 139 y 140 del reglamento.

“Mi representada considera que el resultado de la evaluación no es compatible con la realidad, dado que la sociedad Jain Irrigation Systems Ltd. cumple a cabalidad con lo requerido en las bases de la Licitación Pública Internacional (LPI) No 01/15 para la ejecución del proyecto de desarrollo agrícola bajo riego del valle de Jamastrán fase I, tomando en consideración su experiencia en el rubro, ya que ellos además de prestar el servicio requerido, son fabricantes del equipo”, dice la oposición.

El único criterio de evaluación que no se cumplió al 100% fue el de la oferta económica. Este aspecto fue dudoso porque no se leyeron las ofertas. Además dicho criterio de evaluación no fue respetado por la comisión evaluadora “ya que al momento de la adjudicación se otorgaron 25 puntos a la evaluación financiera, cuando en las bases de la licitación se establecía 10 puntos”, dice el escrito.

Por la serie de violaciones al debido proceso y a normas legales, la representación de Jain Irrigation Systems presentó el recurso de oposición que no tuvo mayor atención dentro de la SAG. Al día siguiente- el 21 de octubre- el entonces ministro de la SAG citó a Narinder Kumar Gupta para el 23 de octubre para que conozca los resultados de la evaluación de las ofertas.

Ante la falta de atención al recurso administrativo de oposición, el 22 octubre Jain Irrigation Systems presentó una demanda de nulidad ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo que luego misteriosamente retiró.

Estos hechos revelan que la adjudicación del proyecto de riego del valle de Jamastrán se complicó desde el momento del parto.