Zona de Honduras que estarán sin energía este martes 26 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varios trabajos de mantenimiento realizarán las cuadrillas de la Empresa Energía Honduras (EEH) este martes 26 de junio, por lo que se suspenderá el servicio por varias horas.



Los afectados serán los habitantes de la zona centro y norte del territorio nacional.



Aquí el listado:



Distrito Central de 10:00 am a 4:00 pm

Aldea Germania

El Lolo

Residencial San Sebastián

Aldea Santa Rosa

Colonia Cruz Roja

Colonia Santa Rosa

Colonia Folgar

Colonia Reynel Fúnez

Residencial El Manantial



San Pedro Sula de 2:00 pm a 6:00 pm

Barrio Los Andes

Desde la 8 avenida hasta la 14 avenida

Desde 1 calle hasta la 7 calle

N.O



Jocón, Yoro, de 9:00 am a 4:00 pm

Jocón

Aldea La Aguata

Puente Grande

Edicaly

Aserraderos

Yorekode Honduras

Sábanas Fuera

Brisas de Chalmeca

Puentecita

Puente grande El Coroso

Santa Cruz

Aguas

Macor