VÍDEO: "Hace mucho tiempo el fútbol argentino no está bien": Tata Martino

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Gerardo Martino, entrenador argentino de Atlanta United de la MLS y extimonel de la Albiceleste, habló sobre la actualidad de la selección argentina y dejó frases contundentes: "Hace mucho tiempo que el fútbol argentino no está bien", dijo el Tata.



Y siguió: "Todos los días la Argentina vive muy convulsionada y no solo por el fútbol, el día a día se hace difícil, la gente vive con ganas de pelear en vez de disfrutar... parece que sin conflictos no podríamos vivir.



Y eso se traslada al fútbol", sentenció el técnico que perdió tres finales de Copa América, una con Paraguay y dos con Argentina y entrenó a la Albirroja en la Copa Mundial Sudáfrica 2010.





