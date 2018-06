Niño costarricense es encontrado solo en el desierto de Arizona 

La cancillería indicó que el niño sería llevado por las autoridades estadounidenses a un albergue, aunque no precisó dónde. (Foto: Televisa)

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



Un niño costarricense de seis años fue encontrado por las autoridades estadounidenses sin compañía de adultos en el desierto de Arizona, donde habría sido dejado por un familiar, informó esta semana la cancillería de Costa Rica.

Las autoridades consulares costarricenses en Los Angeles asistieron al menor tras el hallazgo.



Se trataría del primer caso de un menor de nacionalidad costarricense que ingresa sin documentos a Estados Unidos, luego de que una oleada de emigrantes centroamericanos en la zona fronteriza desatara una crisis humanitaria en 2015.



"De acuerdo con el reporte oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el menor respondió a los agentes que fue dejado en el lugar por uno de sus tíos, quien en la frontera le solicitó que continuara solo porque en algún momento sería rescatado", indicó un comunicado de la cancillería.

Lea además: Patrulla fronteriza capturó más de 20 mil familias hondureñas en 2018



La cancillería indicó que el niño sería llevado por las autoridades estadounidenses a un albergue, aunque no precisó dónde.



La cónsul de Costa Rica en Los Angeles, Mabel Segura, activó el protocolo para situaciones de emergencia a fin de brindar asistencia al niño y comprobar que se encuentra en un lugar seguro y con los cuidados necesarios, según la cancillería.



"El niño no habló mucho y no brindó mayores detalles, solamente indicó que vivía en Costa Rica y que realizó un viaje con su tío. Afortunadamente se encuentra en buen estado", dijo Segura.