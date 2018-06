El ministro de la SAG, dispuesto a pedir que se audite proyecto de riego

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Estamos viendo cómo podemos alinear o sacar adelante un mal parto”, dijo Mauricio Guevara, titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), al referirse al cuestionado proyecto de riego del valle de Jamastrán.

Explicó que él llegó a esa Secretaría hace seis meses, pero el 2 de mayo se hizo a cargo de ella, heredando el proyecto. Aquí su respuestas.

¿Ya encontraron los papeles perdidos del proyecto de riego de Jamastrán?

Primero, decirle que este es un proyecto llave en mano, heredado. Lo encontramos cuando vinimos con el ministro Santiago Ruiz. Hemos tenido que empaparnos de él. En estos seis meses hemos tenido reuniones con el Exim Bank de la India, con el ejecutor del proyecto y hemos ido a El Paraíso a un par de reuniones con los beneficiarios.

Tengo entendido que la documentación que existe ahorita son los contratos, eso es lo que tenemos a la vista. El contrato que se publicó en La Gaceta y el otro. Estamos buscando la licitación y todo lo demás, que en alguna caja por ahí tiene que estar. Queremos entender cómo fue que se hizo un rediseño que cambió el proyecto original.

¿Qué establece el rediseño?

Pozos perforados a mayor profundidad; otro elemento es la construcción de un reservorio de agua que encarece más el proyecto porque hay que comprar un terreno, además se le resta una área significativa de manzanas.

Como se lo dije en Danlí la semana pasada a los beneficiarios y al señor alcalde: “estamos viendo cómo podemos alinear o sacar adelante un mal parto”.

¿Por qué un contrato llave en mano ya adjudicado se rediseñó?

Esas son las cosas incomprensibles, lo que yo no entiendo. Cómo es posible que una empresa con una experiencia y que gana una licitación trabaja sobre un diseño de hace 15 años, y a la hora de replantear o iniciar el proyecto se da cuenta que los volúmenes de agua no son los necesarios para regar las áreas.

Esto conllevó a un malestar de los beneficiarios porque se les restó una cantidad de plata que iba a ser redestinada para la asistencia técnica.

¿Cuánto dinero se le ha desembolsado a la empresa Apollo?

Tengo entendido que el desembolso inicial fue del 20%, anda alrededor creo que de los seis millones de dólares. Es un desembolso que han pasado dos años y los beneficiarios no han visto en el lugar algún movimiento de obra.

¿Con el rediseño se oculta algo turbio?

Desconozco eso, pero tampoco le voy a decir que no puede ser, recuerde que nosotros tenemos seis meses de haber venido, yo agarré -y esto no es ninguna excusa tampoco- este ministerio el 2 de mayo.

Como ingeniero, como usted dice, si me parece sumamente extraño que adjudicado un proyecto venga un rediseño y sea a través de pozos, de ríos, de cosechadoras de agua. Ya pedí un informe a la parte técnica para que me expliquen en base a qué lo hicieron.

¿Se le hizo un adéndum al contrato por cuatro millones de dólares?

Correcto, como le digo eso está hecho. Yo créamelo, no se si lo han visto ustedes, pero desde que tomé posesión de esta Secretaría dije una cosa bien clarita: yo no vine a esta institución por compadrazgo, por cuestiones políticas, soy nacionalista, pero vine a esta institución porque el Presidente me lo solicitó y la instrucción que traigo es adecentar todas las direcciones para que esta institución camine con el dinamismo y cumpla sus objetivos.

Lo dije el primer día que me presenté ante el personal, yo lo que más odio es la corrupción, y no voy aguantarle a nadie que ande con uñas largas porque se las vamos a cortar y para afuera, y le va caer todo el peso de la ley.

Desgraciadamente uno llega a estas instituciones con proyectos heredados y aquí no es de ponerse a llorar, hay que buscar la forma, apegado a la ley para reorientar lo que no se hizo bien.

Se reduce el proyecto, pero se eleva el costo y para cubrirlo se le aumentan cuatro millones ¿cómo explica eso?

Técnicamente la explicación es esa de que se redujo la parte hídrica, se reduce el área porque no hay agua y se aumenta el costo por la parte técnica con el reservorio de agua. Legalmente todavía estamos estudiando el caso para no caer en ninguna ilegalidad y para no caer en algo fuera de la ley.

¿Si es un proyecto llave en mano por qué la SAG ejecutó el rediseño y no el contratista?

La Secretaría por lo menos en mi gestión no está apoyando ni impulsando ningún rediseño, este fue hecho en el período anterior, yo solamente agarré este proyecto ya listo y servido. Sí he tenido mucho cuidado de ver con la parte técnica, ahorita estamos con la parte legal, incluso a principios de esta semana tuve una reunión con Finanzas donde tocamos este tema de Jamastrán.

¿Por qué el cambio de la profundidad de los pozos si el agua subterránea -según técnicos- está a 50 metros?

Esas son las informaciones que estamos revisando, le vuelvo a repetir, recuerde que este proyecto ya está cocinado, ya está hecho y ya hay un contrato firmado, pero eso no significa que no hemos estado revisando la parte técnica, gracias a Dios tenemos un técnico de Israel. Que el pueblo tenga la plena seguridad que en la Secretaría de Agricultura, por lo menos durante mi gestión, no van haber gallos tapados, o cuestiones extrañas.

¿Cuánto pagó la SAG para sacar los contenedores?

Ni un cinco. Si hubo un problema antes de nuestra venida; me da pesar decir que no hubo una buena logística de las autoridades pasadas de la Secretaría y se dio algo que en puertos se llama sobreestadía, con los cargos de sobreestadía y con la parte administrativa anduvo alrededor de un pago de 20,000,000 de lempiras. No lo desembolsó la SAG, entiendo que se hizo a través del IP y de la Alcaldía de Danlí.

Dos contenedores están en puerto y para sacarlos se requiere el pago de una multa de 75 mil dólares. ¿Qué van hacer?

Usted anda equivocado con estos $75,000, son $92,000 que hay que pagar a la fecha, pero hemos estado hablando con la gente de aduanas e instituciones involucradas para que se haga una rebaja y poder pagar. Tampoco comparto como en un contrato llave en mano se deja de responsable de los gastos de desaduanaje y demás cosas a la Secretaría con quien firmó el contrato, esas son las cosas que nos han perecido extrañas.

¿Va a pedir alguna auditoría a este proyecto?

Estamos con una auditoría interna. Si hay necesidad, directamente con mi puño y letra voy a firmar una nota solicitando una auditoría urgente al presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que vean cómo se realizó este proyecto.

Me da vergüenza como técnico, como agrónomo, como ciudadano que estos proyectos que vendrían a beneficiar a valles importantes como el de Jamastrán exista este tipo de dudas en los contratos.