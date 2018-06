Roger Rojas anotó hat trick en un juego amistoso

San José, Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense realizó su primer fogueo de pretemporada en el que sobresalió el delantero hondureño Roger Rojas.



La Liga le ganó al Puerto Bajo con cuatro anotaciones de buena factura del Catracho que sigue enamorado del gol.



Rojas marcó un triplete, mientras que la cuarta anotación de los manudos fue obra de Dylan Flores.



Allen Guevara le sirvió la pelota a Freddy Álvarez, quien metió un pase para Roger Rojas quien goleó de derecha.



Dos minutos después, RoRo conquistó su segundo tanto personal. Un servicio largo y preciso de Guevara le permitió avanzar y desde fuera del área levantar un globo para festejar el 0-2.



El partido estuvo suspendido varios minutos por la tempestad y porque la cancha estaba muy empozada.



Después de la tormenta

En la reanudación, el atacante hondureño se robó el balón, corrió y con otro globo firmó su triplete.



Rojas jugó solo el primer tiempo, suficiente para que a punta de goles en medio del diluvio saliera ovacionado.



“Fueron bonitos goles y espero que la gente de aquí de Puntarenas y los que vinieron desde otros lugares a vernos hayan disfrutado del partido y de los goles. Al portero lo vi salido, la cancha estaba mojada, no podía conducir mucho el balón porque se me podía frenar, entonces no lo pensé y por eso lo intenté así, globeado”, comentó Rojas en charla con La Nación.



Contó que ya una vez se había dado una escapada al Puerto con su familia, pero nunca había jugado en la Olla Mágica.



“Sí me habían comentado de cómo era, tenía muchas ansias de poder jugar aquí, gracias a Dios pude jugar por primera vez aquí en Puntarenas, hicimos un buen partido, pudimos ganar y pude anotar”, comentó. Entre risas, dijo que aunque les tocó batallar en condiciones adversas por la tormenta, se sintió muy cómodo bajo la lluvia.



“Me gusta más jugar que estar corriendo, la pretemporada es así, dura, pero hay que correr primero para luego jugar los partidos. Ahorita estamos disfrutando estos partidos”, finalizó.