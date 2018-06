España y Portugal a sellar su clasificación a octavos en el Mundial de Rusia 2018

RUSIA

Portugal, aferrada a su astro Cristiano Ronaldo; España, encomendada a la magia de su ADN. La definición del grupo B tiene carácter de dramático, con tres equipos luchando por dos puestos en los octavos de final.



Más temprano, Rusia y Uruguay chocan en Samara para establecer de una vez por todas al dueño del A, con el anfitrión pidiendo que no lo dejen afuera de las quinielas de forma tan temprana...



“Nos tenemos que preparar para una batalla dura”, advirtió el DT portugués, Fernando Santos, en la víspera de enfrentarse hoy a Irán.



Los Lusos, que hasta ayer mantenían la duda de la presencia de Joao Moutinho, tendrán que al menos empatar con Irán (tiene tres puntos gracias a su gane ante Marruecos) para avanzar de ronda (como no lo hicieron en Brasil 2014). “En mi opinión, son el mejor equipo asiático”, resumió el técnico.



Del otro lado estará Carlos Queiroz, un viejo amigo de hace 35 años de Santos que sentenció en la previa: “Irán no tiene nada que perder, vamos ante uno de los grandes favoritos a ganar la Copa”.



Queiroz estará frente a frente con Cristiano, a quien dirigió en Sudáfrica y con el que se peleó tras la eliminación de aquella justa a manos de España. En 2014, Queiroz mantenía que cuatro años atrás Cristiano no había tenido “un comportamiento adecuado” y reveló que no se habían vuelto a hablar tras lo de Sudáfrica.



En un país convertido por completo a la “Ronaldomanía”, los elogios de Queiroz a CR7 saben a poco: “En los últimos años se convirtió en el mejor jugador de la historia... de nuestro país”, declaró el DT hace una semana en una nota a la prensa lusa.



No quiere sorpresas

A la misma hora, pero en Kaliningrado, la España de Fernando Hierro también quiere eliminar los fantasmas de Brasil 2014 y clasificar de una vez a octavos de final.



Y el seleccionador español, Fernando Hierro, advirtió contra cualquier relajación ante Marruecos, recordando que va “a ser un rival peligroso”, pero insistió en que “tenemos que confiar en lo que podemos hacer”. Los africanos ya están sin opciones de clasificar en Rusia.



España lidera el grupo empatada a cuatro puntos con Portugal (por la regla del Fair Play), mientras Irán es tercero con tres unidades y Marruecos no ha sumado.



“Sabemos que va a ser un rival peligroso, a pesar de que no pelea nada... muchas veces uno se tiende a relajarse en el tercer partido y nosotros no podemos hacer eso, tenemos que tener los ojos muy abiertos”, aseguró Fernando Ruiz Hierro.



En la vereda de enfrente, Achraf Hakimi habría podido jugar con España, como Munir el Haddadi, pero el lateral del Madrid siguió el camino contrario que el delantero del Barcelona y hoy finalizará su primer Mundial con un duelo contra la Roja.

“Se pone fin a un sueño que tenía desde pequeño. Lo he disfrutado todo lo que he podido”, dijo el defensor merengue en las páginas del diario Marca, declarándose contento de medirse a Isco, Sergio Ramos o Dani Carvajal, compañeros en el Real Madrid.



¿Marruecos amargará a España? ¿Irán hará lo propio con Portugal? Rusia y Uruguay estarán a la espera de conocer a sus rivales en los octavos de final.