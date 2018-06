Migrante hondureño: "Me quitaron a la niña cuando venía entrando a Texas"

TEXAS, ESTADOS UNIDOS



Un hondureño, que huyó del país junto a su hija tras recibir amenazas a muerte, narró el duro momento en que migración le informó que iba a ser separado de su hija.



Cisary Banz Reynaud Villeda, fue encontrado por los periodistas del diario inglés la BBC en un centro de detención para migrantes y les reveló que no sabe nada de su hija desde el 13 de junio.



"Me quitaron a la niña cuando venía entrando a Texas. Estaba en migración, me registraron, me pusieron a un lado y el oficial me dijo: 'mira te voy a anticipar lo que va a pasar. Tú vas a ser separado de tu niña. A ti te van a llevar a un centro de detención y a la niña la van a llevar a otro centro, donde todos son niños'", contó Reynaud Villeda.

De acuerdo al compatriota, él no ha podido comunicarse con su niña, debido a que al pedirle un número de teléfono al oficial para contactarse, este no le dio respuesta.



El migrante está recluido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, y las autoridades siguen sin darle respuesta del paradero de su retoño. "Solo me dijeron que iba a estar en un centro para niños y que ella iba a estar detenida allí mientras yo cumplía mi sentencia".



"Yo me sentí muy triste. Es algo que no puedo ni explicarte, porque cuando me dicen que yo iba a estar aquí solo fue como... como si tuviera un vacío dentro".



Las medidas migratorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, separaron desde abril, al menos a 2.300 niños migrantes de sus familias en la frontera de México y Estados Unidos.



Tras las críticas recibidas por la comunidad internacional por las condiciones "inhumanas" que pasan los menores, el mandatario se vio obligado a firmar un decreto que le puso fin a la separación de familias, sin embargo, aseguró mantener las fuertes medidas contra los migrantes.

