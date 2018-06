Diana Paz responde a críticas por su vestido de novia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Diana Paz, presentadora hondureña, se casó el fin de semana con su prometido Rafael Gómez.

La guapa mujer presumió en redes sociales las fotos del evento y claro, su vestido de novia, el cual ha causado polémica.

Uno de sus seguidores en Instagram criticó el estilo de la catracha e incluso la llamó poco original, pues según el seguidor, Diana intentó copiar un look.



"Ella es bonita y está bien que le haya gustado a ella su vestido, pero su look más bien parece imitando a alguien que no voy a mencionar pero con solo verle el look ya todo mundo se imagina lo que ella quiso hacer con eso, pero cada quien. Aquí somos plebellas (plebeyas)", escribió el seguidor criticando su look.

Ante tan fuerte mensaje Diana se tomó el tiempo para responder y su mensaje fue categórico.

"Mi vestido fue una lluvia de ideas entre mi familia y amigas, el hecho que sea imitación de alguien no sé porque les molesta tanto, por mi embarazo fue difícil encontrar un modelo que me gustara y plebeya (porque así se escribe) o no, en mi boda me sentí reina, aunque les moleste, no entiendo porque a la gente le encanta tratar de arruinar los bonitos momentos de la gente", explicó la señora de Gómez.