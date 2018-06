Joven rusa que sufrió broma sexista de un hincha envía mensaje a Argentina

MOSCÚ, RUSIA



La joven rusa que sufrió una broma sexista por parte de un hincha, que luego fue expulsado del Mundial de Rusia, envió este domingo un mensaje a todos los argentinos.



La adolescente víctima, identificada como Katerina, fue la burla del argentino Néstor Fernando Penovi, sin embargo este domingo rompió el silencio y publicó a través de sus redes sociales una ejemplar misiva.



La pesada broma que originó el repudio general, incluso de la Embajada de Rusia en Argentina, se hizo viral cuando Néstor Fernando se mofó de la adolescente rusa incitando repetir denigrantes frases en español.



"Hola, argentinos. Vengan para aquí. Quiero chupar ....", fueron las palabras que inocentemente repitió la joven, creyendo que estaba celebrando con el hincha.

Tras la broma sexista, el director de Seguridad en espectáculos futbolísticos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Madero, confirmó la expulsión de Penovi del Mundial de Rusia 2018.



Katerina, de 15 años, se expresó en Instagram tras el incidente pero lejos de molestarse sobre lo sucedido envió un mensaje hacia el pueblo argentino, informó Infobae.



"¡Te amo, Argentina! Lo que pasó no estuvo bien, pero no voy a juzgar a todo un país por una sola mala persona. Son muy amables, estoy muy agradecida de recibir sus mensajes, gracias. Y por favor no pierdan la fe en su país, Argentina tiene posibilidades de seguir participando en el Mundial. Voy a alentar a Argentina tanto como lo hago con Rusia", escribió la joven auxiliada por un traductor.

