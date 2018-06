Estados Unidos da a conocer el procesamiento de tolerancia cero y reunificación familiar

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

Varios funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron que el gobierno de Estados Unidos conoce la ubicación de todos los niños bajo su custodia después de haberlos separado de sus familias en la frontera con México y que está trabajando para reunirlos de nuevo.



El Departamento de Seguridad Nacional publicó el sábado por la noche una hoja informativa sobre "el procesamiento de tolerancia cero y reunificación familiar", donde agrega que los padres de familias migrantes deben pedir que sus hijos sean deportados con ellos. Hasta ahora, agregó la agencia, muchos padres han elegido ser deportados sin sus hijos. Esto puede ser un reflejo de la violencia o la persecución a la que se enfrentan en sus países de origen.



Como parte del esfuerzo, funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) han colocado avisos en todas sus instalaciones en los que aconsejan a los padres detenidos que están tratando de encontrar a sus hijos o de comunicarse con ellos que llamen a una línea directa de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes.



Un padre o tutor que esté tratando de determinar si un niño está bajo la custodia del Departamento de Salud (HHS) debe comunicarse con el Centro Nacional de Llamadas de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (Office of Refugee Resettlement National Call Center) al teléfono 1-800-203-7001, o por correo electrónico a (at) ORRNCC.com.



La información obtenida será enviada a la institución financiada por el HHS donde se encuentra el menor.



El HHS no indicó cuánto tiempo podría tomar el volver a reunir a las familias. El Centro de Procesamiento de Servicios de Port Isabel en Texas ha sido establecido como el lugar de reunión de las familias antes de su deportación.



La forma en que el gobierno reunirá a las familias no ha quedado clara, porque las familias son detenidas primero por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), con niños bajo la custodia del HHS y adultos detenidos a través del ICE.



Los niños y niñas han sido enviados a refugios en todo el país, lo que hace temer que los padres nunca sepan dónde pueden encontrar a sus hijos.

Protestas

Numerosos manifestantes censuraron el sábado durante concentraciones y protestas que las autoridades fronterizas separen a padres inmigrantes de sus hijos, mientras legisladores demócratas dijeron no estar convencidos de que el gobierno del presidente Donald Trump tenga un plan para reunir a las familias afectadas.



Centenares de personas se congregaron cerca de una instalación en Homestead, Florida, donde menores inmigrantes están recluidos. Manifestantes marcharon en San Diego con pancartas que decían “Liberen a los menores” y “Mantengan juntas a las familias”.



Afuera de una instalación de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas, manifestantes obstruyeron temporalmente el paso de un autobús que transportaba a inmigrantes y gritaban a los agentes fronterizos “¡qué desgracia!, ¡qué desgracia!”



Las movilizaciones han tenido lugar días después de que el gobierno de Trump diera marcha atrás debido a la indignación civil y política, y dispusiera que las autoridades dejen de separar a las familias inmigrantes detenidas en la frontera tras cruzar a Estados Unidos desde México.



En las últimas semanas, más de 2,300 menores fueron separados de sus familias debido a la política de “tolerancia cero” en la que personas enfrentarán cargos para enjuiciarlas por ingresar en forma ilegal en Estados Unidos. El fin a la separación de las familias ha dado paso a la confusión y muchos padres desconocen el paradero de sus hijos.



Y la aseveración del gobierno de que ahora buscará detener a las familias durante sus procedimientos de inmigración también ha avivado la indignación.

