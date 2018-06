Lista de colonias que estarán sin energía eléctrica este domingo

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La ENEE y la EEH programaron la suspensión de la energía eléctrica para este domingo 24 de junio en varias colonias de Honduras.



De acuerdo al comunicado de la estatal energética y el consorcio publicado en las redes sociales, sus cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que interrumpirán el servicio por algunas horas.



Choloma (8:30 AM a 4:30 PM)

Gilda Río Nance

Aldea Río Nance

Aldea San José de Los Laureles

Aldea Bijao

Río Blanquito

Aldea El rancho

Aldea Las Flores

Terrazos del Norte

Zoli Honduras

Zoli Invex

Tecno Supplier

Coinsu



Danlí, El Paraíso (7:00 a 7:10 am /4:50 A 5:00 pm)

Valle de Jamastrán

Jacaleapa

Potrerillos

Cofradía

Bella Vista

Nueva Esperanza en Danlí



Danlí, El Paraíso (7:00 am A 5:00 pm)

Colonia Los Pinares

Colonia Los Prados

Aldea El Encanto

Aldea El Arenal

Ciudad de Jacaleapa

Aldea La Chorrera

Río Azul

El Tablón

El Barro

Ciudad de Potrerillos

Aldea Las Crucitas

Agua Blanca

Netiapa

Aldea Champas

Loma Limpia

El Sursural

El Naranjo

El Junquillo

Casco Urbano de Teupasenti

San José del Potrero

La Vega

El Encanto

Potrerillos

Las Flores

Las Cortinas

San Isidro

La Toyosa

La unión

El Rodeo

Los Almendros

San Lorenzo

Las Delicias

El Pataste

Las Ánimas

Las Majadas

Plan Largo

La Cueva

El olingo

Val Paraíso

Corralito

Cebadilla

La Aguaja

Buenos Aires

El Ocotal



Distrito Central (2:15 M a 6:15 PM)

Bulevar Morazán

Colonia Las Minitas

Los Castaños Sur

Pueblo Nuevo



Distrito Central (7:10 a 7:25 AM/10:35 A 10:50 AM)

UNAH

Prados Universitarios

Prado Alto

Barrio La Cruz

Barrio El Calvario

Aldea Suyapa

Colonia Suyapita

Hospital Fundación María

Aserradero Serma



Distrito Central (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Quíroz

Colonia La Esperanza

Colonia El Rosario

Colonia Policarpo Paz García

Colonia Carrizal No.2

Instituto Técnico Luis Bográn

Colonia Alemania

Colonia San Lorenzo

Colonia El Pedernal

Colonia Santa Isabel

La Laguna

Las Pavas

Los Amates

Colonia Villa Cristina

Colonia Rosalinda

San Juan del Norte



Distrito Central (8:00 a 8:15 AM/3:45 a 4:00 PM)

Aldea Corralitos

Limones

Matasano

Amitigra



Distrito Central (8:00 AM a 4:00 PM)

Centro de Salud IHSS

Torocagua

Colonia Brisas de Olancho

Colonia Villa Unión

La Laguna

Colonia La Canadá

Residencial Pinares

El Carpintero

El Piligüin

El Hatillo

El Trigo



LA CEIBA (6:00 a 10:00 PM)

Colonias Los Bomberos

Residencia Atlante

Colonias Los Fuertes

UNICATH Miraflores

Las Colinas

Colonias Merren

Colonias Villa H

Barrio Mejía,

Colonias Bantral

Barrio Independencia

Avenida Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José

Boulevard 15 de Septiembre de Cementerio

Barrio Mejía hasta Esquina de Banco Central,

Avenida La República de Casa Rafael hasta El Parque Central



COYOLES CENTRAL (6:00 a 10:00 PM)

Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2 y 3

La Unión

Envidia

Balsamo

El Cayo

Calpules

Trojes

Campo Rojo

Colonia Guadalupe



SABA, Colón Colonias y Barrios

Comilsa

Pava

Coyol

Chorro

Centro de Sabá

Cholomeña

Suiza

Las Palmas

Palma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Habitat

Monte Fresco

Cooperativa Sabá

Aldeas Uva Sureña

Aldeas Elixir

Aldeas Sonámbula

Aldeas Mercedes

Aldeas Achiote

Aldeas Orica

Aldeas Palos de Agua

Aldeas Paguales

Aldeas Ceibita Nerones

Aldeas Jahuillo

Aldeas Reguleto

Golondrina

Aldeas Pradera

Aldeas Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo

Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia)



SONAGUERA (Colonias y Barrios)

Escano

Los Mango

Los Maestros

Barrio Arriba

El Centro

Barrio Cotacol

Los Laureles

Los Castaños

Colonia 25 de Septiembre

Boarrio Abajo

Barrio Morazán



El Porvenir

Aldeas Carrioles

Sabana de Utila

El Tapón

Colonia 21 de Noviembre

Aldeas La Curva

Aldeas La Pita

Aldeas La Jigua

Aldeas Quebrada de Arena

Aldeas Cuyulapa

Aldeas Churrúsquera

Aldeas La Cubana

Aldeas Lorelay

Colonia 3 de Mayo

Holanda Linda

Masicales

Rio Arriba

Chacalapa

Panamá

Remolino

El Coco

Rigores

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

Limón

Las Pilas

La Danta

La Brea

Prado

Puente Alto

Planes

Tres Luces

Lanza



BONITO ORIENTAL

Carbonales

La Esperanza

La Polla

Antigual

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Francia

Limoncito

Limón

Farallones

Icoteas

Zonas Aledañas.