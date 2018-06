Bélgica, a confirmarse ante Túnez en el Mundial-2018

MOSCÚ, RUSIA



"En esta Copa del Mundo, o en dos años como mucho, será necesario" que Bélgica y su generación dorada den el salto, planteó el lateral Thomas Meunier el jueves. Después de vencer 3-0 a la pequeña Panamá deben confirmarse ante Túnez, el sábado en Moscú.



Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois... ¡Tantos talentos y aún ninguna actuación memorable en torneos importantes! "Tenemos un grupo que ha estado presente durante años, un grupo muy talentoso, y actualmente se encuentra en su apogeo", explicó el locuaz Meunier.



Pero a pesar de su generación dorada, los 'Red Devils' no dejan de decepcionar, eliminados 3-1 en los cuartos de final de la Eurocopa 2016 frente a Gales bajo la mirada de su hinchada, llegada a Lille, Francia, desde la vecina Bélgica. La pobre actuación le costó el puesto de seleccionador a la exestrella belga Marc Wilmots, desafiado por algunos jugadores, y finalmente substituido por el español Roberto Martínez... hasta el momento con éxito.



Vencedores ante la débil Panamá, debutante en una Copa del Mundo, los Diablos acumulan 15 partidos sin perder, desde aquellos fatídicos cuartos de final de 2016.



- Competiciones "esenciales" -

Pero ahora queda lo difícil. "Para mí, esta competencia y la próxima en dos años serán esenciales porque a partir de entonces habrá muchos jugadores que dejarán el grupo, habrá una renovación", advirtió Meunier.



Los tunecinos son la primera prueba de peso. En su primer partido del Mundial sufrieron una derrota cruel 2-1, concedida al final del partido contra Inglaterra, con Harry Kane como gran protagonista. "Son el equipo más dinámico al que nos vamos a enfrentar" en la primera fase, advirtió este viernes Martínez en la conferencia de prensa oficial previa al choque.



"Tienen un juego muy rápido y peligroso; un equipo que te obliga a estar concentrado en cada segundo", añadió el español, que podría repetir el once inicial de Panamá, teniendo en cuenta que los dos centrales titulares, Thomas Vermaelen y Vincent Kompany, "están aún un poco justos".



Los tunecinos, mientras tanto, tratarán de aprovecharse "de la lentitud de la defensa belga", admitió este viernes el seleccionador Nabil Maaloul, precisando que otro de los objetivos será "cortar la conexión entre De Bruyne y Hazard e aislarles del centro del campo".



Para ello, "vamos a jugar con una defensa adelantada" y con jugadores que no reculen, por lo que se prevén cambios en la zona defensiva y del centro del campo.



El cambio seguro es el del arquero Mouez Hassen, que se lesionó en un hombre al cuarto de hora en el partido contra los ingleses y causará baja el resto el torneo.



Los belgas pueden clasificarse si ganan, lo que les permitiría enfrentar con más calma el partido final de este Grupo G contra el otro favorito, Inglaterra, el 28 de junio, para determinar previsiblemente quién terminará primero y la ventaja de enfrentarse en octavos al segundo del grupo H, dominado por Japón y Senegal.



En caso de clasificación, tendrán que ganar dos veces más para, por fin, cruzar los fatídicos cuartos de final. ¿Y ya puestos, por qué no soñar con la primera estrella?





- Posibles alineaciones:



Bélgica: Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Witsel, De Bruyne, Carrasco, Meunier - Mertens, Hazard - Lukaku. DT: Roberto Martínez (ESP)



Túnez: Ben Mustapha - Maaloul, Ben Yousef, Bronn, Haddadi - Skhiri, Badri, Sassi - Ben Youssef, Khazri, Sliti. DT: Nabil Maaloul.



Árbitro: Jair Marrufo (USA)