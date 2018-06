Felizmente, niña hondureña no fue separada de su madre en McAllen

TEXAS, ESTADOS UNIDOS



Finalmente Yanela Denise no fue separada de su madre en la frontera de Estados Unidos y México, pero su dramático llanto captado en foto, provocó cambios significativos en la visión de la reforma migratoria estadounidense.



Con apenas dos años de edad, la pequeña hondureña ha logrado que el gobierno federal de los Estados Unidos, comience a ver con otros ojos el trato a los menores separados de sus padres en la frontera y por ende el inicio de las reunificaciones familiares.



Finalmente, Denis Varela, padre de la famosa niña que terminó en a portada de la revista Time, informó que fue notificado por Cancillería de Honduras que su hija está detenida junto con su madre en McCallen, Texas.



Yanela está con su madre

Otro caso polémico fue el de una migrante guatemalteca, quien ayer pudo abrazar a su hijo después de no verlo por más de un mes.



Beata Mejía Mejía había demandado al gobierno estadounidense por separarla de su hijo, de apenas siete años de edad, cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.



“Se llevaron a mi niño y yo me quedé encerrada”, dijo la mujer al asegurar que nadie le había dado información del menor. Después de un proceso legal la mujer pudo reencontrarse con su pequeño. Ambos dibujaban una sonrísa en su rostro. Este caso es uno de los más de los 2,342, el mismo número de menores que se encuentran encerrados en jaulas en varios centros de detención.



Qué pasará

El caos reina en la frontera entre Estados Unidos y México ante la falta de planes: nadie sabe cuál será la suerte de más de dos mil niños inmigrantes separados de sus padres por el gobierno estadounidense.

Aunque el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a su política de separación de familias que ingresaron de forma clandestina en la frontera, estos niños siguen separados en centros de detención, a veces a más de 3,000 kilómetros de donde están sus progenitores.



Los padres, detenidos para ser procesados penalmente, muchas veces no tienen idea de dónde están sus hijos y en algunos casos ya fueron deportados sin ellos.



Los abogados migratorios que les defienden aseguran que el gobierno no tiene planes para reunificarlos y que trabajan como “detectives privados” para unir a padres e hijos, una tarea que comparan con hallar una aguja en un pajar, pues muchos hablan una lengua diferente o se desconoce información sobre ellos.



“En el terreno hay mucha confusión e instrucciones e información contradictoria, incluso de la parte de actores del gobierno”, dijo Michelle Brané, directora de derechos de los inmigrantes en la Comisión de Mujeres Refugiadas.



Las agencias federales estaban trabajando para instalar un proceso centralizado de reunificación para los niños que quedan separados y sus familias en un centro de detención cerca de la frontera en Texas, dijo el funcionario, que habló con la Associated Press a condición de preservar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.