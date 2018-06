Zonas de Honduras que estarán sin energía este sábado 23 de junio

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Por trabajos de manteimiento en las líneas y la instalación de un restaurador, la Empresa Energía Honduras (EEH) anunció que habrán cortes en la zona centro y sur del país.



Aquí el listado:

El Paraíso de 8:00 am a 8:10 am

El Paraíso

Cuyalí

Los Terrones

La Chichigua

Manzanillas

Matapalo

Agua Zarca

Las Limas



De 8:00 am a 4:00 pm

Parte del Barrio San José El Paraíso

Las Manos

Los Ángeles

Los Limones

El Cantón

Aduana Las Manos

El Verdum

El Rodeo

Los Higueros

San Cruz

Alauca

San ANtonio de Alauca

El Jicaro

Momotombo

Oropolí

El Chaguite

Corralito