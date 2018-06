La emblemática ciudad Kennedy está de fiesta en la capital de Honduras

Patricia Cálix

Tegucigalpa, Honduras

Suyapa Castañeda era apenas una niña de ocho años cuando en 1972 su madre decidió dejar su natal Catacamas para venirse a vivir a la capital.

Como si fuera ayer, recuerda que su progenitora le dijo que se venían a vivir a la colonia Kennedy y que no se preocupara por sus estudios, ya que había una escuela donde ya estaba matriculada.

“Los primeros días que me vine con mi mamá pasaba llorando, no me gustaba Tegus. No quería ir a la escuela Doctor Esteban Mendoza, ahí me habían matriculado, era terrible para mí, me quería regresar con mi abuela”, recordó Castañeda.

El tiempo pasó y después de 46 años, la protagonista de esta historia, se siente dichosa de ser parte de los más de 130,000 vecinos que habitan en la colonia más popular de la capital.



Como también de ser testigo de su crecimiento y desarrollo, hasta convertirse en una ciudad.

Crecimiento y desarrollo

La colonia John F. Kennedy se fundó el 30 de junio de 1966, durante el período presidencial de Oswaldo López Arellano. Esta insigne colonia arribará a sus 52 años.

Y mañana domingo 24 de junio conmemora, por todo lo alto, su fiesta en honor a San Juan Bautista, el patrón insigne de la comunidad.

No en vano “La Kenya”, como de cariño la han bautizado sus pobladores, presume de ser la colonia más grande del Distrito Central y esto lo confirman los 6,332 metros de extensión territorial que posee.

De unas casas dispersas que había antaño, que incluso se podían hasta contar con los dedos de las manos, ha sido significativo el ascenso que ha tenido.

Este espacio está subdividido en seis supermanzanas, 72 sectores y 240 bloques, donde hay un aproximado de 6,500 a 7,000 inmuebles, entre casas de habitación y establecimientos, entre otros.

Aquí destacan los centros educativos, agencias bancarias, almacenes, iglesias, parques, hoteles, restaurantes y todos los servicios públicos indispensables dentro de una ciudad.





“La Ciudad Kennedy ha tenido un desarrollo extraordinario desde sus fundación en 1966 y nos hemos caracterizado porque aquí se encuentra de todo, desde luego, aún hace falta hacer gestiones para que se siga creciendo”, manifestó Manuela Rubio, presidenta del patronato.

La Kennedy se ha convertido en la colonia que más tributo le entera a las arcas de la Alcaldía Municipal, por lo que estas buenas acciones se ven compensadas con obras de infraestructura para la ciudad, manifestó Julio Aguilar, titular de la Gerencia de Patronatos de la comuna.

Entre las obras recientes destacan el túnel de 310 metros de longitud, con una inversión que supera los 52 millones de lempiras, que viene a aliviar el congestionamiento vial de circulación de no menos 40 mil vehículos diarios.

También están la reconstrucción de las vías de la emblemática Calle del Comercio.

Pero qué es lo que hace única a esta ciudad y estar entre las primeras opciones habitacionales para quienes desde el interior del país se trasladan a la capital.

Uno de los puntos a favor es la ubicación estratégica de esta colonia dentro del Distrito Central.

Se tiene entendido que es la única colonia que dispone con cinco entradas de acceso y que comunican con importantes bulevares, incluido el anillo periférico.

Sin faltar el tema educación que garantizan los centros educativos nivel prebásico, básico, tercer ciclo y media.

Necesidades

Entre las necesidades prioritarias está la dotación de un establecimiento de salud que de manera gratuita atienda a los pobladores de escasos recursos económicos.

El mejoramiento y pavimentación del 50% de la red vial de tierra. El reemplazo de la red de alcantarillado que está obsoleto porque ya cumplió su vida útil.