“Me destrozó el corazón al ver las fotos”, padre de la niña hondureña que conmovió al mundo

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Yanela Denise Varela tiene dos años de edad y bajo su desesperado llanto al ser detenida junto a su madre por la Patrulla Fronteriza, el corazón del su padre y del mundo se partieron en dos.

La foto de la niña hondureña impotente y horrorizada le dio la vuelta al mundo, al tiempo que la portada de la revista Time la usó para ironizar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La foto cambió la historia del mundo.

En Honduras, su padre Denis Javier Varela Hernández no pudo sostener el llanto, al ver cómo su hija vivía un sufrimiento inconsciente.

La separación de padres e hijos en la frontera se detuvo tras ver la imagen de su hija que indignaba al mundo, al tiempo que un Trump, a regañadientes, tuvo que dar marcha atrás a sus promesas migratorias.

“Son 18 días de sufrimiento que llevamos y me destrozó el corazón y me partió el alma ver las imágenes cuando las autoridades de Migración de Estados Unidos separaban a mi hija de su madre”, relató por primera vez el padre de la menor, quien trabaja en la Empresa Nacional Portuaria (ENP) como capitán de remolques.

“Todavía no he tenido comunicación con mi esposa (Sandra Sánchez). Yo no estaba de acuerdo que se llevara a la pequeña, pero fue una decisión propia de ella buscando un mejor futuro y con la ilusión de salir adelante”, reveló Varela.

El pasado 3 de junio, Sandra Sánchez decidió partir de Honduras rumbo a Estados Unidos. Tras recorrer México durante nueve días, finalmente llegó a la frontera entre Reynosa y McAllen en Texas, justo allí, la Patrulla Fronteriza las detuvo.

Sandra vestía de verde y un blue jean. Unos tenis verdes tipo All Star. Su pequeña un abrigo rosa y el pelo alborotado. Agentes de frontera la detuvieron y le hicieron un registro, al tiempo que el horror se dibujaba en su cara. ¿Qué está pasando?

Justo en ese momento un reportero gráfico identificado como John Moore sacó una serie de fotografías llenas de realidad e impotencia.

“Solo les pude preguntar de dónde era, me dijeron de Honduras”, contó el fotógrafo estadounidense.

“Yo las podía mantener”

Varela aclaró que él gana un sueldo que les permite suplir sus necesidades y pasar una vida normal, pero su esposa tomó esa decisión y ya le había hecho mención de los planes de irse.

“Ver la imagen de mi niña llorando me conmovió, pero esperamos que todo salga bien”, dijo Varela.

Time fuerte

La famosa y crítica revista Time de Estados Unidos revolucionó al mundo al publicar este jueves una polémica portada en la que incluyó la imagen de la niña hondureña, de dos años de edad, separada de su madre en la frontera, y el presidente Donald Trump.

La publicación, con la que Time encierra en apenas dos figuras la tragedia que miles de familias han vivido estas últimas semanas a su entrada de manera irregular en Estados Unidos, se volvió viral a solo horas de haber sido compartida en su cuenta oficial de Twitter. “Un cómputo después de la política de la separación de la frontera de Trump: ¿Qué tipo de país somos?”, fue el mensaje con el que Time publicó la carátula en las redes sociales.

En la portada se aprecia de cerca el rostro de la menor envuelto en llanto al ser separada de su madre, mientras la imagen de ella se va alejando, aparece una enorme figura del mandatario viéndola para decirle “Welcome to America”, en una traducción libre al español, “Bienvenida a Estados Unidos”.

La tapa de la famosa revista es una clara crítica a la separación familiar de inmigrantes, pues se da un día después de que Trump firmara el decreto que pone fin a las criticadas acciones de “tolerancia cero”, con la que el gobierno estadounidense ha separado a más de 2,300 niños de sus padres, en la frontera sur con México.

El miércoles, Trump ordenó dejar de separar a las familias, pero los críticos dicen que esto no es suficiente porque la reunificación no ocurrirá de la noche a la mañana.

El puesto fronterizo está en medio del desierto de Chihuahua, donde el sol castiga la piel y reseca los ojos. Todo alrededor es tierra y arbustos salpicados de espejismos en el horizonte. Imágenes y grabaciones de niños llorando y gritando en recintos enrejados como jaulas desataron indignación internacional.