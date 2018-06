Honduras: Actores políticos aún no logran acuerdos concretos en la mesa de prediálogo

El Heraldo alvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Pese a una prolongada reunión, los actores políticos que participan en el prediálogo aún no alcanzan acuerdos específicos.



A pesar de eso, sí lograron proponer ayer una estructura, metodología y agenda a seguir para las próximas reuniones que son parte de la mesa preparatoria.



Los delegados del Partido Nacional, Partido Liberal y de Salvador Nasralla coincidieron en avanzar de forma más rápida en la instalación del gran diálogo nacional, así como en concretar las reformas electorales.



“Hemos logrado acercar mucho las posiciones y coincidir entre todos en que necesitamos avanzar con mayor rapidez en este diálogo”, expresó el secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, al salir del encuentro.



Agregó que “le vamos a dar contenido a cada cosa y vamos a buscar un mecanismo de soporte y apoyo, de liderazgo de los partidos políticos y del gobierno a esta mesa de diálogo”.



Los nacionalistas reiteraron la necesidad de abordar las temáticas de una nueva tarjeta de identidad, así como revisar los alcances de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, indicó.



Mientras que la oposición puso en la mesa la reelección presidencial y que se revise lo que ocurrió el 26 de noviembre de 2017, fecha en la que se celebraron los pasados comicios generales.



En el encuentro del miércoles anterior, los delegados del partido de la insignia rojiblanca solicitaron un compás de espera de 24 horas para analizar la contrapropuesta expuesta por los representantes del PN, que consiste en iniciar de forma inmediata la aprobación de enmiendas en materia electoral.



Los liberales habían presentado la declaración de Nueva York, un documento que planteaba que todas las decisiones derivadas del diálogo nacional se harían vinculantes a través de un mediador, así como del compromiso suscrito por las partes.



Tanto los “cheles” como Antonio García y Julio Larios, estos últimos representantes de Nasralla en la mesa preparatoria, se quejaron por la contrapropuesta de los nacionalistas, la cual no se dio por escrito.



Mesa de construcción

Díaz sostuvo que “no se trata que alguien gane, no es una mesa de pugilato, ni de medir el pulso que quizás así lo hemos tenido antes, se trata de una mesa de construcción”.



La suscripción de la declaración de Nueva York no es viable tal como se planteó por los liberales, enfatizó.



El secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Octavio Pineda, resaltó que la estructura aceptada por las partes fue propuesta por este instituto político, pero que los cachurecos le harán los cambios que consideren pertinentes.



“Vamos a terminar de platicar sobre los temas que debemos incluir en la mesa, los expertos que vamos a tener para apoyar diferentes mesas de trabajo que se ha acordado se van a establecer para adelantar con mayor velocidad el resultado final del diálogo”, detalló.