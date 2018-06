La Maccih anuncia la contratación de siete investigadores internacionales

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Siete nuevos funcionarios se integrarán la próxima semana a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).



La vocera interina de la Misión, Ana María Calderón Boy, hizo esta revelación el jueves durante la presentación del informe “Dos años de la Maccih: avances y desafíos”.



“Para fortalecer la Misión se han seleccionado nuevos expertos internacionales, están llegando en una semana más dos fiscales de muy alto perfil y han sido seleccionados cinco investigadores de experiencia calificada en sus países y ellos vienen a fortalecer los equipos integrados”, manifestó Calderón.



Los siete investigadores se suman a Luiz Guimarães Marrey, anunciado el lunes anterior por el presidente de la República Juan Orlando Hernández y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, como nuevo vocero oficial de la Maccih.



“Ya tenemos a nuestro señor vocero y nosotros estamos muy congratulados y contentos por ello, porque se trata de un profesional de muchas cualidades profesionales y personales”, manifestó la también fiscal internacional.



Dijo que Guimarães es un fiscal de mucha experiencia en su país y por ello se considera que con su nombramiento la Misión seguirá avanzando con fuerza.



Se prevé que el nuevo vocero llegue al país en las próximas semanas.



Calderón indicó que la “Maccih está fortalecida y seguiremos trabajando sin retroceso. No estamos débiles”.



Aplaudió que el gobierno haya restablecido las relaciones con la OEA debido a que las coordinaciones con el organismo multinacional son fundamentales.



En los últimos meses, los equipos integrados de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y de la Misión han presentado cuatro requerimientos fiscales que involucran a unas 50 personas presuntamente implicadas en actos de corrupción.



Los casos emblemáticos de la Misión son: Red de Diputados, la Caja Chica de la Dama, el Pacto de Impunidad y Pandora.



Informe

El jueves, el Centro de Estudios Latinoamericanos presentó el informe “Dos años de la Maccih: avances y desafíos” ante miembros de la sociedad civil y autoridades de la Misión.



El informe concluye que el principal obstáculo que tiene la Maccih en el país es el Congreso Nacional.



“La oposición entre las élites políticas aumentó en 2017, ya que el Congreso no aprobó leyes importantes. Las reiteradas súplicas de la Maccih no fueron atendidas para aprobar una ley que autorizaba infiltrar llamadas telefónicas para la investigación de casos de corrupción, y que se aumentaran las penas por corrupción”, establece el documento.



Indica que se autorizó a la negociación de recursos de apelaciones para obtener la cooperación de los testigos, y que se derogara la ley de secretos que rige el acceso a la información y limita a los investigadores.



Señala que el Congreso aprobó una ley que efectivamente bloqueó la jurisdicción de la Maccih sobre las fechorías del Congreso y pospuso cualquier acción de acusación por uso indebido de fondos hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) termine su investigación, que puede durar hasta tres años.



Concluye que la decisión de la Sala de lo Constitucional del pasado mes de mayo “ocasionó un golpe, tal vez letal, a la Misión, ya que dictaminó que su socio nacional vital, la Ufecic, es inconstitucional, en una decisión no apelable”.