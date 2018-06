Los tres "misiles" que le lanzó David Faitelson a Leo Messi y Argentina en el Mundial

MOSCÚ, RUSIA

Argentina no metió ni las manos, literalmente, en el partido ante Croacia, los de Jorge Sampaoli cayeron 3-0 ante el destello y la magia de los pies y el cerebro de Luka Modric.



Tras el resultado, Leo Messi y los suyos han sido objeto de miles de críticas y en su país, Argentina, no los quieren ni ver.



Parte de los mensajes polémicos vienen de la prensa deportiva. El escándalo ya cruza fronteras y en México, que se polemiza con cada actuación de las estrellas en el Mundial Rusia 2018, la de Leo no ha sido la excepción.



David Faitelson, periodista de la cadena ESPN, fue uno de los que opinó sobre la actuación de Messi y el combinado albiceleste, lanzando unos dardos directos y sin anestesia.



"El futbolista más omnipresente, omnisciente y omnipotente esta hoy ausente...", escribió en su cuenta de Twitter mientras veía a una desaparecida Argentina caer ante los croatas.





"Como sus compañeros no se ponían a su nivel, Messi se puso al nivel de ellos… Y desapareció", fue otro de los mensajes del polémico comentarista.



Faitelson culminó con un dardo direccionado a Leo. "Messi no se presentó a "trabajar" hoy…".