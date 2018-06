El errado vestuario que eligió Melania Trump para visitar albergues en la frontera

MCALLEN, TEXAS, ESTADOS UNIDOS

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, inició este viernes una sorpresiva visita al estado de Texas, en medio de la espectacular controversia nacional por la separación de niños de familias migrantes. Sin embargo, el vestuario que decidió llevar al parece no era el más recomendado.



Durante el viaje, la primera dama estadounidense incurrió en un acto que puede considerarse un insulto ante las circunstancias.



Melania, vestía una chumpa (chamarra) con el lema “I really don’t care, do you” , en una traducción libre sería “Realmente no me importa, ¿a tí?”.



La prenda corresponde a una colección de la cadena Zara.



Stephanie Grisham, directora de comunicaciones de la oficina de la primera dama, dijo a la prensa que la idea de la visita fue de ella. "Nos dijo que preparemos el viaje porque quería verlo ella misma", aseguró.