Revista Time publica polémica portada con foto de niña hondureña y Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

La revista Time de los Estados Unidos revoluciona las redes sociales al publicar este jueves una polémica portada en la que incluyó la imagen de la niña hondureña, de dos años de edad, separada de su madre en la frontera, y el presidente Donald Trump.



La publicación, con la que Time encierra en apenas dos figuras la tragedia que miles de familias han vivido estas últimas semanas a su entrada de manera irregular en Estados Unidos, se ha vuelto viral a solo horas de haber sido compartida en su cuenta oficial de Twitter.

"Un cómputo después de la política de la separación de la frontera de Trump: ¿Qué tipo de país somos?", fue el mensaje con el que Time publicó la carátula en las redes sociales.

VEA: Las desgarradoras imágenes de los niños separados de sus padres en EE UU

En la portada se aprecia de cerca el rostro de la menor que suelta en llanto al ser separada de su madre, mientras la imagen de ella se va alejando, aparece una enorme figura del mandatario viéndola para decirle "Welcome to America".

TIME’s new cover: A reckoning after Trump's border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc