David Beckham predice una final Inglaterra vs Argentina en el Mundial Rusia 2018

PEKÍN, CHINA

El exinternacional inglés David Beckham afirmó en una visita a China que ve a su selección clasificándose para la final del Mundial de Rusia, donde cree que el rival será la Argentina de Lionel Messi.



Los ingleses, que lograron en casa en 1966 su único título, acostumbran a acumular grandes decepciones en Mundiales y Eurocopas en las últimas ediciones. No alcanza los cuartos de final en una Copa del Mundo desde 2006, cuando Beckham era capitán.



"Creo que Argentina se enfrentará a Inglaterra en la final", vaticinó la exestrella del fútbol en un evento promocional organizado en Pekín, en beneficio de la principal liga universitaria china.



"Apostaría, por supuesto, que Inglaterra ganará la competición, pero es porque soy parcial, tengo pasión por mi país", sonrió.



El exjugador de Manchester United y Real Madrid, que participó en tres Mundiales, puntualizó que la misión no es nada sencilla para los hombres de Gareth Southgate, que comenzaron en el torneo con una victoria trabajada sobre Túnez (2-1).



"Estoy muy feliz por haber ganado el primer partido", dijo. "Inglaterra es un equipo muy joven, que no tiene todavía mucha experiencia, y el resto del Mundial será cada vez más duro porque hay muchos buenos equipos", opinó.



Varios gigantes del fútbol tuvieron en Rusia-2018 un arranque complicado, especialmente Alemania, defensora del título y derrotada 1-0 por México en su primer partido.



Argentina tampoco tuvo el inicio soñado, con un empate 1-1 ante la debutante Islandia, en un partido en el que Messi falló además un penal.



China se clasificó únicamente en una ocasión, en 2002, para la fase final de un Mundial. En opinión de Beckham, el país asiático está progresando en su ambición de convertirse en una gran nación futbolística.



"En el fútbol, este país tiene opciones reales de convertirse en un gran nombre del fútbol, pero para eso hacen falta inversiones y mucho trabajo", advirtió, apuntando que cree que China "va en la buena dirección" para conseguir ese objetivo.