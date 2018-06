EN VIVO: Argentina 0-1 Croacia se disputan tres puntos vitales en el Grupo D

BRONNITSY, RUSIA



La selección de Argentina está perdiendo 0-1 ante Croacia en el duelo más esperado del Grupo D en el Mundial Rusia 2018.

Rebic anotó un tremendo golazo al aprovechar un errorazo de Caballero en la defensa de la Albiceleste al 52'.

Tras su empate 1-1 ante Islandia en su debut la semana pasada, Argentina se juega la vida este jueves contra Croacia en el Estadio Nizhny Novgorod.



Con Lionel Messi nuevamente como espectador, Argentina cae por la mínima.



Argentina tuvo una oportunidad dorada de anotar hacia la media hora, cuando una desinteligencia defensiva de los croatas dejó a Enzo Pérez solo en el medio del área, con el arco vacío, pero el volante de River Plate tiró afuera.



Los tres cambios que hizo el técnico argentino Jorge Sampaoli respecto al partido que el equipo albiceleste igualó 1-1 con Islandia tuvieron objetivos más bien defensivos y Argentina no corrió mayores riesgos, pero tampoco inquietó el marco contrario.



Croacia, que en su debut doblegó 2-0 a Nigeria, fue levemente más punzante cuando atacó por las bandas. El extremo Ivan Perisic casi anota a poco de comenzado el encuentro tres ganarle la espalda a la defensa argentina. Pero el arquero Wilfredo Caballero, no obstante, desvió su remate.



Mario Mandzikic también estuvo cerca hacia el final del primer tiempo, con un cabezazo que se le fue afuera.



Sampaoli dejó en el banco a Lucas Biglia, Ángel Di María y Marcos Rojo e ingresaron Gabriel Mercado, Marcos Acuña y Pérez. Con esa alineación, Argentina casi no pisó el área croata.

Alineaciones:



Argentina: Willy Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Maximiliano Meza o Enzo Pérez y Marcos Acuña; Lionel Messi, Cristian Pavón y Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.



Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic; Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.



Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).