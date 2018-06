Croacia sorprende y golea 3-0 a la Argentina de Leo Messi, que puede quedar fuera del Mundial

Lionel Messi ante Luka Modric en el duelo Argentina vs Croacia en el Mundial Rusia 2018. (AP)

BRONNITSY, RUSIA



La selección de Argentina perdió 0-3 ante Croacia en el duelo más esperado del Grupo D en el Mundial Rusia 2018 y puede quedar eliminado en la primera fase del torneo.

Rebic anotó un tremendo golazo al aprovechar un errorazo de Caballero en la defensa de la Albiceleste al 52'. Luka Modric marcó el 2-0 al 80' mediante un tiro certero que puso de pie a la tribuna. Rakitic marcó el 3-0 final en tiempo extra.

Tras su empate 1-1 ante Islandia en su debut la semana pasada, Argentina se jugó parte de sus esperanzas este jueves contra Croacia en el Estadio Nizhny Novgorod.



Las claves del partido

Una falla garrafal del arquero Wilfredo Caballero, en otra noche triste de Lionel Messi, y una genialidad de Luka Modric encaminaron el jueves a Croacia a una victoria por 3-0 sobre Argentina que la clasificó a la segunda ronda de la Copa Mundial y dejó a la Albiceleste al borde del abismo.



Ante Rebic abrió el marcador a los 53 minutos tras recibir un regalo de Caballero, que jugó mal un balón con los pies y se lo dejó servido en el área para que lo fusilase. Modric aumentó a los 81 con un remate desde afuera del área que entró junto a un palo e Ivan Rakitic marcó el tercero en el descuento.



Croacia, que venía de ganarle 2-0 a Nigeria, se aseguró el pase a los octavos de final por el Grupo D, mientras que Argentina, que en su debut apenas pudo empatar 1-1 con Islandia, está ahora obligada a ganarle a Nigeria en el cierre de la primera fase y esperar que se den otros resultados. Ya no puede ser primera en su grupo.



El equipo argentino salió con tres cambios respecto al que jugó contra Islandia que no hicieron nada por potenciar su ataque. Messi siguió aislado, sin socios con quien jugar y sin casi tocar el balón.



Argentina tuvo una oportunidad dorada de anotar hacia la media hora, cuando una desinteligencia defensiva de los croatas dejó a Enzo Pérez solo en el medio del área, con el arco vacío, pero el volante de River Plate tiró afuera.



En un choque con mucha marca, Croacia fue levemente más punzante y logró ganarle la espalda a la zaga argentina varias veces con buenos pelotazos.



A poco de comenzado el encuentro Caballero desvió esforzadamente un remate de Ivan Perisic y hacia el final del primer tiempo Mario Mandzikic cabeceó levemente desviado.



Después del gol croata el técnico argentino Jorge Sampaoli puso toda la carne en el asador, enviando al terreno a Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Cristian Pavón. Argentina quedó muy expuesta al contragolpe y no sorprendió que Modric aumentase con su bombazo ante una defensa argentina muy pasiva.



A cuatro minutos del final, Rakitic estrelló un tiro libre en el travesaño y en el descuento coronó un contragolpe marcando el tercero.

Alineaciones:



Argentina: Willy Caballero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Eduardo Salvio, Javier Mascherano, Maximiliano Meza o Enzo Pérez y Marcos Acuña; Lionel Messi, Cristian Pavón y Sergio Agüero. DT: Jorge Sampaoli.



Croacia: Danijel Subasic; Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic; Marcelo Brozovic, Milan Badelj, Ivan Rakitic, Luka Modric, Ivan Perisic; Mario Mandzukic. DT: Zlatko Dalic.



Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).