Luis Zelaya le dice a Elvin Santos que presente pruebas que avalen su inocencia

El pleito entre los dirigentes del Partido Liberal no cesa y mientras uno dice que es víctima de una conspiración el otro le responde que presente las pruebas que acrediten su inocencia.

La máxima autoridad de este instituto político, Luis Zelaya, se refirió a las afirmaciones de Elvin Santos, jefe de la bancada liberal, a quien le sugirió que “debe recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes a presentar las pruebas de descargo que corresponden para demostrar su inocencia”.

“El Partido Liberal no es un órgano judicial ni del Ministerio Público o de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras”, enfatizó a EL HERALDO.

El excandidato presidencial ratificó el comunicado que divulgó hace una semana esta entidad internacional sobre el caso Pandora, donde salen implicados el ingeniero y su padre Elvin Santos Lozano por el desvío de más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

En el listado que trascendió de los 38 imputados en esta causa se especificó que a ambos políticos se les presume responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado.

Desde inicios de esta semana resurgió la pugna entre Santos y Zelaya, la cual evidencia una lucha interna por posiciones, conforme a analistas en materia política consultados por EL HERALDO.

Pronunciamiento

El exvicepresidente de la República en la administración de Manuel Zelaya Rosales ofreció ayer una conferencia de prensa a los medios de comunicación en su vivienda en la que leyó un pronunciamiento y contestó varias preguntas.

“Más temprano que tarde aquellos que tergiversan la verdad y la encubren en fantasías de mentes enfermas se encontrarán con la verdadera justicia que promulga que lo que todo hombre siembra al final eso cosechará”, subraya la misiva.

Añade que “en mi corazón no hay deseos de venganza sino sed de justicia, por eso no me asusta verla cara a cara. Sé que saldré caminando de su lado y recibiendo lo que siempre he tenido, libertad de conciencia y libertad de vida”.

Santos aseguró que responderá por sus actos, acudiendo a los tribunales de justicia para demostrar que no debe nada.

99 millones de lempiras por préstamos recibió el CCEPL.

Las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) no están con una posición justa y solidaria, sino que están actuando de manera puntual y con intereses definidos, lamentó.

Liberales afines a Santos lo acompañaron durante la comparecencia, respaldando su postura ante el conflicto y los señalamientos en su contra.

“Yo no he manejado absolutamente ningún fondo, no he recibido dinero de ninguna institución que se menciona; nosotros ya no estábamos ahí -CCEPL-, fue la campaña de Mauricio Villeda y de los que siguieron adelante. No tengo ninguna responsabilidad”, reiteró.

El diputado “chele” sostuvo que tiene su conciencia tranquila y que se ha tomado un camino de conspiración para “destruir a alguien para intereses políticos”.

“Le pido a don Luis y a las autoridades del Central Ejecutivo que en primer lugar se estén calladitos que así se ven mejor porque cada vez que difaman, hacen, dicen cosas y planean estas conspiraciones el liberal de corazón más bien rechaza esas cosas”, resaltó.

