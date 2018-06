Un plazo de 24 horas pidió Partido Liberal para analizar contrapropuesta de nacionalistas en prediálogo

EGUCIGALPA, HONDURAS

Un plazo de 24 horas solicitó el Partido Liberal para analizar la contrapropuesta presentada este miércoles por el Partido Nacional en la mesa de prediálogo.

Mientras que el Partido Nacional propuso iniciar de inmediato con las reformas electorales. La iniciativa es una contrapropuesta a la declaración de Nueva York, presentada por el Partido Liberal (PL), con la que se busca a través de un mediador y un acuerdo entre las partes hacer vinculantes las decisiones del diálogo.

La comunidad internacional, por su parte, se mostró lista para apoyar en lo que los actores políticos necesiten en materia de asistencia, presupuesto y equipo de expertos.

¿En qué consiste la contrapropuesta?

Los actores políticos presentes en la mesa del prediálogo llegaron a la sede las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para buscar una solución a la crisis política en el país.

Esta vez sobre la mesa estaba la discusión de la declaratoria de Nueva York, documento presentado por los líderes del PL como una solución en la que por medio de un mediador y un compromiso de las partes se hicieran vinculantes las decisiones del diálogo.

El gobierno tuvo una semana para definir su contrapropuesta. Al salir de la reunión, Maribel Espinoza, representante del PL, explicó que “el gobierno no aceptó la propuesta del PL, presentó una contrapropuesta y nosotros solicitamos un día para poder brindar una respuesta”.

Espinoza argumentó que ellos solicitaron que se cancelará la reunión en la ONU pues “necesitamos hacer una consulta a lo interno de nuestra máxima autoridad... La vinculación del diálogo mediante el acuerdo que propusimos fue rechazada rotundamente por el gobierno y su contrapropuesta debemos analizarla”.

Proponen iniciar reformas ya

La reunión será reanudada este jueves a las 4:00 de la tarde, según dio a conocer el representante de las Naciones Unidos, Igor Garafulic, al terminar la misma.

Por su lado, el representante por el gobierno, Ebal Díaz, advirtió que "solo tenemos cuatro meses para lograr un consenso en todos los temas que nos hemos planteado".

"Si no, vamos a llegar al próximo proceso electoral con los mismos problemas", lamentó Díaz.



Sobre la ausencia de Libertad y Refundación (Libre) en las reuniones el funcionario dijo que no se está excluyendo a Libre, "los hemos invitado, que se integren a la mesa, ojala que Libre que tiene una fuerza importante (en el Congreso) se integre y no se niegue, y nos ayudemos en este consenso de reforma política".

"Avancemos y digamos si queremos reformas electorales, sí o no, ¡entonces hagamos los acuerdos ya! , estamos en mucho formalismo, muchas vueltas", dijo Díaz.

Este jueves a las 4:00 de la tarde las fuerzas políticas, sociedad civil y el representante de la ONU se reunirán nuevamente para seguir en la mesa del prediálogo.

Lea además: EE UU y Honduras refuerzan asociación entre ambos países