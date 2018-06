Colonias y barrios que estarán sin electricidad el jueves 21 de junio en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el jueves 21 de junio debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas PGR-L318, SLU-L320, SUY-L258 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 2:15 PM a 5:15 PM en Francisco Morazán

Cerro Cantagallo

Santa Lucía

Zarabanda

Las Tres Rosas

Aldea Cerro Grande

Parque Obrero

La Escondida

Valle de Ángeles

Salida a San Juancito y zonas aledañas

Vea: Las fotos más románticas de la boda del diputado Elvin Santos



De 8:00 AM a 8:30 AM y de 3:00 PM y 4:00 PM en Choluteca

Colonia Victor Argeñal

Barrio Santa Lucía

Barrio Campo Sol

Barrio Alegría

Barrio Campo Luna

Barrio San Luis

Barrio El Estadio

Barrio El Porvenir

Barrio Sagrado Corazón

Colonia Taiwán

Barrio Aterrizaje

Mercado Nueva Concepción

Barrio San Felipe

Barrio San Pile

Colonia Vista Hermosa

Residencial 5 Estrellas

Residencial Altos de Santa Rosa

San Francisco El Palomar



De 8:00 AM a 4:00 PM en Choluteca

Barrio La Ceiba

Barrio Cortijo

Barrio Cabañas

Terminal Municipal

Barrio Tamarindo

Barrio Los Mangos



De 8:30 AM a 3:30 PM en El Progreso

La Berlín

Juan Carías

12 de Junio

Paredes

Los Laureles

1ero de Marzo

La Suazo Córdova

Colonia Corocol

Colonia Emanuel

Colonia Juventino Barahona

La Española

3 de Abril

Juan Ramón Morales

Barrio San José

Panchame

Corocolito

La Libertad

Las Golondrinas