Ivanka le pidió a Trump poner fin a la separación de familias migrantes

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



La hija y asesora del presidente estadounidense Donald Trump, Ivanka Trump, instó a su padre a poner fin a la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México, informaron medios de comunicación locales.



Ivanka no hizo ningún comentario público sobre el tema, pero Trump le dijo a legisladores durante una reunión el martes por la noche que su hija le había planteado el problema, informaron CNN y el Washington Post.



El representante por Nueva York Chris Collins dijo que Trump contó que su hija había "visto las imágenes" y le dijo que debían lidiar con la crisis "por muchas razones", según CNN.

"Mencionó que su hija Ivanka lo había alentado a terminar con esto y dijo que él reconoce que debe acabar y que las imágenes son dolorosas y está buscando una solución legislativa", dijo el representante por Florida Carlos Curbelo, citado por CNN.



"Discutió la óptica y la política en sí, y creo que tampoco él se siente cómodo con el tema", apuntó.



La periodista de The New York Times Maggie Haberman informó en Twitter que Trump citó a Ivanka Trump diciendo: "Papá, ¿qué estamos haciendo sobre esto?".



Horas después de que Trump redoblara el enfoque de "tolerancia cero" de su gobierno hacia la inmigración ilegal, que hace que padres migrantes sean separados de sus hijos menores de edad, los legisladores republicanos salieron de la reunión confiados en que el mandatario respaldaría la legislación que los líderes de la Cámara esperan llevar a votación.



Pero incluso después de la reunión, no quedó claro cuál de los dos proyectos de inmigración presentados por los republicanos apoya Trump.



El vocero de la Casa Blanca, Raj Shah, dijo que Trump "respaldó ambas leyes de inmigración de la Cámara" durante la reunión, agregando que "resuelven la crisis fronteriza y el tema de separación familiar al permitir la detención y expulsión familiar".

