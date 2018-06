Elvin Santos asegura que existe una conspiración en su contra

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras, Elvin Santos, aseguró este miércoles que existe una conspiración en su contra de aquellos que tergiversan la verdad.



Según Santos, las personas que tergiversan la verdad son las que han conspirado en su contra, sin embargo, advirtió que más temprano que tarde todo se aclarará.

"Les ratifico que esta lucha apenas comienza, y que esta lucha va a tener un resultado ideal a los propósitos de resolver con dignidad y transparencia, absolutamente todas las cosas completamente aclaradas", señaló Santos.



Asimismo, el diputado les dijo a sus seguidores, que "la justicia no nos debe de asustar. Los hechos que son verdaderos y correctos tiene una fuerza tan avasalladora que siempre son capaces de hablar por sí mismos".



"Hoy estoy seguro que se sabrá la verdad. Se sabrá que yo he actuado junto con mi padre en una dedicación absoluta para que este partido (liberal) crezca y que las cosas se hagan bien", agregó.



En su discurso, el jefe de bancada también aseveró que aún no tienen ningún requerimiento fiscal en su contra, al mismo tiempo que informó que está preparado para enfrentar los señalamientos que le realizó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).