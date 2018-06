La casa de papel: Las cinco claves del éxito de la serie de Netflix premiada en el Festival de Montecarlo

PARÍS, FRANCIA

Más allá de su calidad, el éxito de una serie depende principalmente de que entre en resonancia con la sociedad contemporánea, como es el caso de "La casa de papel", una crítica al sistema liberal, afirma la historiadora Marjolaine Boutet.



Estas son las claves que según esta especialista francesa en series de televisión explican el furor desatado por la serie española difundida por Netflix y cuya tercera temporada se estrenará en 2019.



1.- Rompe códigos -



Inspirada en las películas de atracos como "Ocean's Eleven", "La casa de papel" rompe "todos los códigos" del género porque, en vez de "ir muy rápido", sucede prácticamente hora por hora.



Además no se roba dinero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sino que se fabrica, "en una cantidad tan monumental que no tiene ningún sentido".



El espectador se espera una serie de violencia y finalmente se topa con una "reflexión sobre la sociedad y cómo podemos reinventarnos".

VEA: Los mejores memes de La casa de papel que solo los fans comprenderán



2. - Contra el sistema -



Denuncia el poder del dinero y se hace eco del sentimiento antiliberal. "De la derecha a la izquierda, hay un rechazo del sistema" actual, como lo demuestran las "últimas elecciones" en el mundo. Los propios candidatos, surgidos del populismo, se presentan como antisistema para conquistar el electorado.



3. - Oda al espíritu de equipo -



Hay un cerebro, el Profesor, que prepara a todo el equipo de atracadores, pero que también "les hace ser conscientes de que van a hacer algo por una causa, no solo para su interés particular".



Es una "búsqueda de un compromiso en una causa común, frente al individualismo, el capitalismo". Este componente interpela sobre todo a los jóvenes.



4. - Oda a la inteligencia y al amor -



El Profesor es un hombre sumamente inteligente, que lo tiene todo calculado en el plano intelectual, pero "no había previsto" enamorarse de Raquel, la negociadora de la policía que trata de poner a salvo a los rehenes.



5. - La riqueza de los personajes -



Los personajes con nombres de ciudades como "Berlín", "Nairobi" y "Tokio", tienen muchas facetas. "Su riqueza se va descubriendo episodio tras episodio".