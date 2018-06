La historia detrás de la foto de una niña hondureña llorando en la frontera de Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Su rostro miraba a su madre. Ella, una pequeña de camisa rosa y short azul, lloraba desconsolada sin entender qué pasaba, pero sí presentía que era malo.

Seguramente este caso sería uno más en la lista desde la aplicación de la política tolerancia cero en Estados Unidos, pero fue objeto de un fotógrafo que lo conviertió en el símbolo de la separación de familias.

La dramática imagen de una niña llorando mientras una agente de migración revisa a su madre ha sido la portada de varios medios internacionales para ilustrar las duras políticas migratorias aplicadas por el presidente Donald Trump.

El fotoperiodista, John Moore, corresponsal especial de Getty Images, captó el momento exacto en que la niña hondureña, de dos años de edad, lloraba desconsolada, a media noche en una ciudad del Estado de Texas.

"Me hubiera gustado hablar más tiempo con ella, pero no pude. Me contó que habían llegado desde Honduras y que llevaba viajando un mes entero con su hija de dos años”, relató el fotoperiodista en entrevista con BBC Mundo.

Continuó describiendo que "la mujer tendría unos 30 años de edad y llevaba a su hija en brazos. Los agentes de la patrulla le pidieron que la dejara en el suelo para proceder a su identificación y cachearla (registrar), y la niña rompió a llorar”.

La imagen ha sido el símbolo de la política tolerancia cero, que permite que los padres sean separados de sus hijos y que hasta la fecha deja a 2,342 niños alejados de sus progenitores.

La cifra facilitada por la red consular de Honduras detalla que al menos 200 niños separados de sus padres son hodureños y el dato podría ir en aumento.

Esta imágen ha sido una de las más drámaticas para Moore, quien lleva más de diez años cubriendo la situación de la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos, e incluso ha trabajado en lugares como Pakistán o Medio Oriente.

“Tuve que parar y respirar un poco por la emoción. Soy un periodista y un padre, tengo dos hijas y un niño de solo 3 años. Sé que la ansiedad por separación es común en niños de esa edad. Este caso me hizo ver esa situación llevada al extremo”, contó con tristeza Moore.