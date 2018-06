Nueva York recibe a niños hijos de inmigrantes y demandará al gobierno de Donald Trump

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Al menos 70 niños inmigrantes separados en la frontera de sus padres fueron transferidos a refugios en Nueva York, que prepara una demanda contra el gobierno Trump para frenar la política de separación familiar, dijo el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo.



"Ahora sabemos de más de 70 niños que están en refugios federales en el estado de Nueva York y esperamos que ese número suba", dijo Cuomo en un comunicado publicado el martes en su cuenta de Twitter.



Un equipo de la televisión local NY1 filmó a un pequeño grupo de niñas que hablaban español y habrían sido separadas en la frontera llegando con adultos acompañantes al refugio Cayuga Centers, en East Harlem, en la madrugada del miércoles, hacia las 01h00 local.

Las imágenes aumentaron la indignación contra esta política de separación familiar en este feudo demócrata que es Nueva York, con neoyorquinos preguntando por qué el estado acepta a estos niños en vez de luchar para que sean reunidos por sus padres.



Los niños separados en la frontera son transferidos a Nueva York por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y están en al menos 10 refugios del estado, dijo Cuomo. Otros niños fueron transferidos a distintos refugios a través del país, precisó.



Esta oficina, ORR por sus siglas en inglés, se ocupa de alojar de manera temporal a los "menores no acompañados", es decir, menores que llegan solos a Estados Unidos, hasta que localiza a familiares de los niños con los cuales puedan vivir, o amigos de la familia que actúen como sus tutores. En caso contrario, los niños pasan a vivir en hogares de acogida.



En general, los menores no acompañados llegan a refugios en estados donde tienen familiares que luego los reciben.



"Pero estos no son niños no acompañados. Estos son niños que fueron separados de sus padres", dijo Cuomo a la prensa local.

Según el diario New York Daily News, que cita una fuente federal, la población de menores no acompañados en Nueva York supera los 1.321 niños y de ellos 311 fueron separados de sus padres en la frontera.



El estado de Nueva York presentará en menos de dos semanas una demanda de varias de sus agencias contra la administración Trump "por violar los derechos constitucionales de niños inmigrantes y sus familias que han sido separadas en la frontera", anunció Cuomo en su tuit.



"La política del gobierno de Trump de destrozar familias es una falla moral y una tragedia humana", dijo el gobernador.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también reaccionó a la noticia.



"Quiero ver todo lo que podemos hacer para impedir que la ciudad de Nueva York sea usada como un lugar para enviar niños separados de sus padres", dijo el alcalde a la prensa local el martes.



Más de 2,432 niños inmigrantes indocumentados han sido separados de sus padres en la frontera entre el 5 de mayo y el 9 de junio por decisión del gobierno Trump.