Seis datos que debes saber de Los Increíbles 2

¡Luego de 14 años, la espera por fin ha terminado! "Los Increíbles" regresan para sumergir en un mundo de aventuras a grandes y pequeños que por mucho tiempo han estado esperando la segunda entrega de esta fantástica familia de superhéroes que esta vez retornan con muchas sorpresas.



Sin embargo, puedes estar tranquilo/a porque también verás personajes que seguramente recordarás con mucho cariño como Frozono y la magnífica Edna Moda.



1) Dirección

El director de la película, Brad Bird, quien también es responsable de cintas como Ratatouille, había dicho que no haría una secuela de Los Increíbles a menos que encontrará una historia tan buena o mejor que la uno. Así que esta entrega promete muchísimo.



2) Estreno

Se había anunciado que "Los Increíbles 2" se estrenaría hasta junio de 2019, sin embargo, se adelantó ya que estaba casi lista.



3) Luto

Lamentablemente Elizabeth Peña quien hacía la voz de Mirage, la secretaria de Síndrome, falleció en 2014. Por eso, evidentemente, ese personaje ya no tendrá participación en esta secuela.



4) Duración

El film es el más largo que ha hecho Pixar con una hora y 58 minutos de duración. A la fecha, también es la cinta animada por computadora más extensa.



5) Un cambio inesperado

Los "Increíbles 2" se suma a las secuelas en que los protagonistas cambian de rol. En la segunda parte de esta cinta podrás darte cuenta quién es verdaderamente el héroe.



Esto ha ocurrido también en películas como Cars 2, Monster University y Buscando a Dory. Además, esta sería el cuarto filme en ser protagonizado por un personaje femenino después de Valiente e Intensamente.



6) Tiempo

Esta fabulosa cinta estará ubicada justo cuando finaliza la primera entrega, por eso no es de extrañar que Jack-Jack siga siendo un bebé.



Así que no tendrás que preocuparte, podrás ver exactamente qué es lo que pasó con toda la familia después de su gran hazaña.