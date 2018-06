Theresa May critica separación de niños inmigrantes de sus padres en Estados Unidos

LONDRES, INGLATERRA



La primera ministra británica Theresa May calificó este miércoles de "profundamente perturbadoras" las imágenes de niños inmigrantes separados de sus padres al llegar a Estados Unidos, pero mantiene la invitación al presidente estadounidense Donald Trump.



"Las imágenes de niños detenidos en lo que parecen ser jaulas son profundamente perturbadoras, es un error, no es algo con lo que estemos de acuerdo", dijo May en el Parlamento, cuando fue preguntada por la posibilidad de anular la visita de Trump al Reino Unido el 13 de julio.



May argumentó que la visita facilita precisamente los intercambios francos con un país con el que el Reino Unido "mantiene una relación especial de larga data".



"Es importante asegurarnos de que cuando veamos al presidente de Estados Unidos aquí en el Reino Unido podamos mantener estas discusiones", añadió la primera ministra.



May se atribuyó, en su etapa de ministra de Interior, haber acabado con la detención de familias de inmigrantes ilegales con niños.



De acuerdo con datos oficiales, apenas entre el 5 de mayo y el 9 de junio las autoridades fronterizas separaron a 2,432 niños cuyas familias están arrestadas en espera de proceso criminal por ingresar clandestinamente al país.



Políticos demócratas estadounidenses que visitaron centros de detención de Texas donde se encuentran los menores, dijeron que están retenidos en "jaulas", cercados por vallas y temen no volver a ver a sus padres.



Las muestras de repudio a esta política se incrementaron con la difusión de un audio en el que se escucha el llanto de niños centroamericanos que llaman a sus padres.



Trump defiende la política asegurando que no hace sino cumplir la ley.