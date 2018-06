VÍDEO: Hondureño ruega a ICE que lo deje en la cárcel y no lo deporte porque las pandillas lo matarán

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vídeo en el que un hondureño le ruega a agentes de ICE que lo dejen en la cárcel y no lo deporten a su país porque asegura que las pandillas lo matarán, se ha vuelto viral en redes sociales.

En el clip se logra observar cómo el catracho es llevado por varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE - por sus siglas en inglés-), cuando se resiste a salir de la prisión para ser deportado.

- Voy a perder mi día, porque tengo un día de corte. Quiero tener mi cita aquí con la policía, clama el catracho, en inglés.

- ¡Vamonos! ¿Quieres que te vuelva a meter en la cárcel, hombre?, le responde uno de los agentes.

- Sí, quiero volver a la cárcel. No quiero ir a Honduras porque moriré si voy. Te prometo. No puedo ir a Honduras ¡Escúchame! ¡No puedo ir! Las pandillas me van a matar. Prefiero estar en la cárcel que irme. Mejor en la cárcel. ¡Me matarán!, agrega el desesperado inmigrante.

Pese al clamor del preocupado centroamericano, los miembros de ICE lo terminaron llevando del lugar donde se logró captar la desesperante escena.

Hasta el momento se desconoce la identidad del catracho, así como si logró su cometido de no ser deportado.

El clip ha sido viralizado en las redes sociales de varios medios, entre ellos NowThis en Twitter.