Madre octagenaria asegura que se golpeó el rostro contra un banco

Redacción

LA CEIBA, HONDURAS

La señora María Hernández negó este martes que su hijo Porfirio Hernández la haya agredido físicamente por no tenerle lista la cena la noche del pasado sábado.

La denuncia del supuesto ataque se hizo viral en las redes sociales junto con la fotografía de la afectada con el rostro severamente golpeado.

Doña María, quien reside en la comunidad de Aguacate Línea, en Jutiapa, Atlántida, contó cómo sucedieron los hechos: “Lo que pasó fue que mis dos hijos estaban peleando, entonces yo me metí a separarlos y me caí y me golpeé la cara en un banco, pero no fue que me golpeó como se ha dicho”, aseguró la anciana de 87 años de edad.

Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegó a la vivienda a investigar el caso, pero luego de que ni la afectada directa ni la familia presentaran cargos contra nadie, se retiraron del lugar.

