Diplo y Kanye West dedican emotivo mensaje al fallecido rapero XXXTentacion

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS



Tras la muerte del rapero estadounidense XXXTentacion, varios artistas expresaron su conmoción y tristeza a través de las redes sociales.



“Descansa en paz”, escribió Kanye West, esposo de Kim Kardashian. “Nunca te dije cuánto me inspiraste cuando estuviste aquí, gracias por existir", concluyó.

El productor Diplo publicó una foto de ambos juntos y escribió “gracias por inspirarme”.

Travis Barker, baterista de blink-182 y The Transplants tuiteó: "No tengo palabras... mudo #RIPXXXTentacion Me encantó colaborar contigo. Eras un verdadero artista".



Y J. Cole dijo: "QEPD X. Enorme talento y potencial ilimitado y un fuerte deseo de ser una mejor persona. Dios bendiga a su familia, amigos y admiradores".

XXXTentacion usaba el pelo rasta y tenía varios tatuajes en el rostro, era un astro emergente.

Llegó al número 1 en marzo con su segundo álbum “?” y tuvo un éxito en el Top 10, "Sad!". Pero estaba a la espera de un juicio acusado de golpear a su novia embarazada.



XXXTentacion había acumulado cifras astronómicas de reproducciones en servicios digitales. “Sad!” tenía más de 270 millones de streams en Spotify, y varios de sus temas habían alcanzado la categoría de platino, como “Changes”, “Roll in Peace” con el rapero Kodak Black, y “Look at Me!”.



En una entrevista con la revista XXL, que lo nombró el año pasado un artista del año en ascenso, el rapero citó a Nirvana, Notorious B.I.G. y Tupac Shakur entre sus influencias musicales.



"Obviamente, yo soy uno de los mejores de esta generación, de la generación venidera, en cuanto a destreza. ... Y lo digo con humildad", dijo en una entrevista en video con la publicación el año pasado.



Su breve carrera estuvo envuelta en la polémica. En el 2016 fue detenido bajo cargos que incluyeron allanamiento de morada por un incidente de 2015, y menos de un mes más tarde fue arrestado y acusado de atacar a su novia, que en ese momento estaba embarazada. Fue encarcelado y después enfrentó nuevos cargos, como manipulación de testigos.



A finales del año pasado salió de prisión para pasar a arresto domiciliario, y este año se le levantó para permitir que saliera de gira.