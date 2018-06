Lista de colonias que estarán sin luz eléctrica este miércoles en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La ENEE y la EEH anunciaron la suspensión del servicio energético para este próximo miércoles en varias colonias del territorio hondureño.



San Antonio de Oriente (8:00 AM a 4:00 PM)

El Chagüite

Montaña Clara María

Germanos y Delikatessen



Nueva Armenia (8:00 a 9:00 AM/3:45 PM a 4:00 PM)

Texiguat

Vado Ancho

San Jerónimo

Los Pozos

Los Alpes

El Hachero

Antenas de Tigo

Jobal

Tule

Hatillo

Comercio

Retiro

Pie de la Cuesta

Los Jutes

La Sidra

La Burnera

Juanquillo

San Andrés



Sabanagrande (8:00 a 9:00 AM/3:45 PM a 4:00 PM)

La Venta

El Ocotal

Opimuca

Aserradero Arcieri

San José

Ocotal Viejo

La Ceiba

El Mirador

Los Nansales

El Infiernito



Orocuina, Choluteca (8:00 AM a 4:00 PM)

Mal Paso

Barrio La Estación

Barrio El Centro

Barrio Abajo

Caserio Nueva Esperanza

Barrio Potrerios

Villa San Pablo

Barrio Buenos Aires

Barrio Nueva York

Barrio Cedrito

Colonia Nuevos Horizontes

El Muray

La Concepción

Caserios Los Montoyas

Caserio Alianza

Colonia Las Lomas

La Rinconada

El Hato

El Carrizal

El Espinal

Piedra Campana

El Tamarindo

Agua Zarca

San Ramón

Calpules

Caserío Los Encuentros

Aldea Tres Ceibas

Caserío Sabana Larga

El Tablón

Samalaguare

Apasilagua

Barrio El Cementerio

Colonia Armenja

Caserío San Jones

Caseríos Los Sánchez

Zapatón

Los Mangos

Soledad

El Bajillo

La Pitaya

Aldea La Victoria

Colonia Ezequiel

Aldea El Quebracho

El Llano

El Tejar

El Guayabal

Colonia El Tamarindo

Las Casitas

La Culebra

Verro Bonito

Las Marías

Aldea El Rodeo

Aldea Morolica

Nueva Morolica

El Tamarindo

Aldea La Ceibita

El Potrero

Aldea San Estaban

Caserío Las Casitas

La Cieniga

Barrio El Tejar

Sabana Larga

Ceserío La Enea

Los Achiotes

El recodo

Caserío Apasupo



Puerto Cortés, Choloma, Tela, El Progreso (8:00 am A 4:00 pm)

Peaje de Puerto Cortés

Cementerio Caridad del Cobre

Residencial Roma

Brisas de Tramade

Colonia Episcopal

El Record

Residencial Santa Isabel

Plantel Manuchar

La Posada

Chile Abajo

Relleno Sanitario

Chile Arriba

Brisas del Chile

La 46

Los Laureles

Colonia 1 de Abril

Amigos del Campo

Banderas III

Chameleconcito

Colonia Fraternidad

18 de Noviembre

30 de Mayo

Valle en el Bosque

La Concordia

Las Delicias

Casa Azul

Colonia El Sauce

Tronconales

Colonia San Roque

Colonia Nueva Campana

Colonia La Arrocera

Colonia 6 de Mayo

Colonia La gran Vía

Colonia 21 de Octubre

Las Palmas

El Rondón

19 de Mayo

Baracoa Pueblo

Colonia San Miguel

Carretera Vieja a Baracoa

Colonia Las Brisas

Colonia Los Leones

La garrobera

Colionia Gracias a Dios

Colonia El Triunfo

Colonia El Triunfo

Colonia Nisperales

Aldea Morazán

Colonia López Bonilla

La Unión

El Sofoco

Los Cruces

Tapón de Los Oros

El Boquerón

La Colma

Los Mangos

Sector La Cooperativa

Sauce

Cedros

Roble

EL Ocote

San José de las Brisas

La 40

La Uva

La Junta

La Mora



La Ceiba (6:00 a 10:00 PM)

Villa del Este

Villa Hermosa

Magnolia

La Pizatty Sur

Las Acacias (Oeste)

Hospital Oken´S

Bella Vista

Carmen Elena

Alvarado

Barrio La Merced (Oeste)

Barrio Imán

Barrio Potreritos

Avenida 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro

Avenida San Isidro desde Maxi Despensa hasta Escuela Morazan

Hospital Medicentro.

El Manantial, Kawas (Oeste),

Colonia Sierra Pina

Colonia Zelaya

Barrio Alvarado El Naranjal

Credia, Imán (Este)

Saúl Guardado

La Gloria

Estadio Ceibeño

La Julia

Sarmiento

Pineda

La Isla

La Barra

Zona Viva

Calle al Muelle de Cabotaje desde Gasolinero Uno hasta Muelle

Génova

La Pradera

Villa Neem I y II

El Prado

Villa Mary

Villlas del Mar

Jardines del Este

Puerto Escondido

Cordimariana

Prados de Misericordia

Bella Oriente

Residencial Los Angeles

Destacamento de la Naval

Muelle de Cabotaje

Empresa Nacional Portuaria

Astillero, (340)

COYOLES CENTRAL

Luz y Esperanza

Nerones, Palo Verde

Limones A y B

Nombre de Jesú

Trojas 2,y 3

La Unión

Envidia

Balsamo

El Cayo

Aldea Calpules

Aldea Trojes

Campo Rojo

Guadalupe,(345) ISLETAS, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste

La Paz

Santa Inés



TOCOA Barrios y Colonias:

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

La Independencia

Tamarindo

Parte de la Salomón

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán (Privado)

Luzón Palmeras

Tiburones

Paguales

Barranco Chele

Prieta

Lérida

Chiripa

Cuaca

Guapinol

La Concepcion

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

Cayo Campo

La Bolsa I y II



BONITO ORIENTAL

Carbonale

La Esperanza ( Playa de Ganado, La Polla, Antigual)

El Plantel

Machones

Gasolinera Uno Bonito

El Feo

Plantaciones de Standar Fruit Co.

Piedra Blanca

Francia, Limoncito

Municipio de Limon

Plan de Flores

Farallones

Icoteas y Zonas Aledañas