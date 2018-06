Vicepresidenta del Partido Liberal procederá legalmente contra Elvin Santos

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Maribel Espinoza, dejó entrever que procederá legalmente contra el jefe de bancada de su ente político, Elvin Santos.



A su llegada a Honduras, Santos acusó a Espinoza de pasarle información falsa a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y a los medios de comunicación, junto al presidente del CCEPL, Luis Zelaya.

"Con medias verdades, (Luis Zelaya) le ha ordenado a su achichincle, a la diputada Espinoza, que redacten un libelo, que redacten información y esa misma información integramente se la han pasado a la Maccih, a los medios de comunicación... dándole un giro completamente distinto a lo que realmente pasó", expresó el parlamentario.



Asimismo, el líder liberal aseguró que la vicepresidenta del ente político, "se ha hecho multimillonaria metiendo unas demandas en San Pedro Sula y por eso tienen interés en meterse en lo del fiscal".



Ante los señalamientos, Espinoza redactó un comunicado, donde aclara que no es millonaria y que lo único que tiene es lo que se ha ganado con su trabajo, además de que jamás ha tenido un puesto de funcionaria.



En consecuencia, anunció que no le responderá a Santos a través de los medios de comunicación, sino que utilizará la vía legal.



"No responderé por los medios de comunicación, las injurias, intromisiones indebidas a mi honor de que he sido víctima, los ataques y expresiones, que incluso han puesto en riesgo mi seguridad personal y de mi familia, ya que como profesional del Derecho, actuaré como corresponde en la Lay", aseveró en su comunicado Espinoza.