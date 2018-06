El drástico cambio de look con el que Irina Shayk sorprendió a sus fans en redes sociales

Irina Shayk, de 32 años de edad, ha logrado impresionar con su nuevo look a todos sus seguidores en redes sociales.

MILÁN, ITALIA

Con un drástico cambio de look, la hermosa modelo rusa, Irina Shayk, sorprendió a todos sus fans en redes sociales.



La también actriz, dijo ¡adiós! a su tradicional y larga melena; el fin de semana apareció en una celebración en Milán, Italia con el cabello completamente corto y flequillo.



A través de Instagram, la pareja del actor estadounidense Bradley Cooper, compartió su corte de pelo, imágenes en las que aparece con un traje de la forma DSquared.







Esta es la primera foto con la que Irina Shayk sorprendió a sus fans.





La talentosa mujer logró rendirse a los encantos de uno de los cortes que está en auge: un look bob a la altura de la mandíbula con movimiento en las puntas, flequillo recto estilo ‘baby bangs’ que se ha puesto muy de moda en los últimos meses, y el color del cabello un tono más claro de lo habitual.



Su peluquero, Sam McKinght, también posteó fotografías del trabajo realizado con Irina y escribió: "donde hay voluntad, hay un camino".



Las fotos de Shayk se colmaron de comentarios y ya han alcanzado más de 263,000 "me gusta".







El radical cambio de look de la modelo rusa ha generado una infinidad de mensajes.





Dando de qué hablar

Para algunos, la modelo tomó cierto parecido con Linda Evangelista, mientras que otros no dan crédito del cambio, pues creen que se trata de una peluca, lo que ha generado discusiones entre los seguidores de la modelo.



También amigas y compañeras de profesión de Shayk como Bella Hadid o Lily Aldridge han comentado este inesperado corte con mensajes como “Estás increíble” o “Preciosa".