Ex novia de XXXTentacion revela las brutales golpizas que le daba el rapero

MIAMI, ESTADOS UNIDOS



Geneva Ayala, la ex novia del rapero estadounidense XXXTentacion, que murió acribillado el lunes, rompió el silencio y reveló los abusos a los que era sometida mientras era la pareja sentimental del cantante.

En entrevista para el diario Miami New Times, narró que XXXTentacion la había amenazado con atacarla con un tenedor y un cepillo de barbacoa de alambre si terminaban la relación. "Me dijo que escogiera entre los dos, porque iba a poner uno de ellos en mi vagina", explicó.

Aterrorizada, Geneva Ayala se quedó con él y fue atacada violentamente. "Me golpeó, me estranguló, me rompió colgadores de ropa en las piernas, me amenazó con cortarme el pelo o cortarme la lengua, me ponía cuchillos o tijeras en mi cara, me puso la cabeza bajo el agua", dijo.

Los golpes en el rostro fueron prueba de los abusos que sufría.



La violencia incluso continuó cuando ella le confesó que estaba embarazada, en octubre de 2016. En su testimonio manifestó que el rapero se enojó inesperadamente una mañana: "Me dijo: 'Tienes que decirme la verdad en este momento o te mataré a ti y a este [niño]'".

Los abusos terminaron dos días después cuando logró escapar y ponerse en contacto con la policía.

Gracias a las denuncias, la policía de Sweetwater arrestó a XXXTentacion, quien fue acusado de agresión agravada contra una víctima embarazada y de detención ilegal.