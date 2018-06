"Stranger Things" y "Black Panther" arrasan en los MTV Movie and TV Awards

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS

La película "Pantera Negra" y la serie "Stranger Things" fueron las estrellas de los MTV Movie TV Awards, alzándose con los premios más destacados en una ceremonia marcada por la ovación a un joven que logró desarmar a un tirador en Tennessee.



El éxito de taquilla "Black Panther", la primera película sobre un superhéroe negro, terminó con cuatro galardones, incluida la de película del año. Su protagonista, Chadwick Boseman, recibió el de mejor actor de película y mejor héroe. Michael B. Jordan ganó por su parte el premio de "mejor villano" por su papel en la superproducción.



Después de recibir su estatuilla, Chadwick Boseman optó por cedérsela a James Shaw Jr., a sus ojos el verdadero superhéroe negro. Este hombre logró fuera de la pantalla desarmar y hacer huir al autor de un tiroteo en abril pasado en un restaurante cerca de Nashville, que había dejado cuatro muertos y dos heridos.



"Recibir un premio por encarnar a un superhéroe es genial, pero es aún mejor celebrar a los héroes que tenemos en la vida real", dijo Chadwick Boseman.



"Si no saben quién es James Shaw Jr., él se enfrentó a un hombre armado en Antioch, Tennessee, en una Waffle House, y salvó vidas", dijo Boseman.



El héroe de "Pantera Negra" invitó a continuación a James Shaw Jr., de 29 años, a subir al escenario para darle su estatuilla bajo los aplausos entusiastas del público.



James Shaw Jr. fue calificado como un héroe por los sobrevivientes y sus familias, pero el joven de 29 años rechazó una y otra vez esta etiqueta diciendo que lo había hecho por su propia supervivencia.



Otras estrellas que brillaron en la gala fueron la serie fantástica "Stranger Things" y su actriz Millie Bobby Brown, que encarna al personaje de Eleven. Por segundo año consecutivo, la adolescente ganó el premio a la "mejor actriz de serie" y "Stranger Things" se hizo con la estatuilla de "serie del año".



Noah Schnapp, por su parte, ganó el premio a la "mejor actuación aterradora" por su papel de Will Byers en la aclamada serie de Netflix.



Los MTV Movie and TV Awards, conducidos en esta oportunida por la actriz y comediante Tiffany Haddish, premian a Hollywood desde 1992, honrando películas y actores con estatuillas doradas de un paquete de palomitas de maíz.



Los nominados son decididos por los productores y ejecutivos de MTV, mientras que los ganadores son escogidos por el público, que vota por internet. El resultado: las producciones comerciales son siempre favoritas, en contraste con los Oscar y otras ceremonias de premios que se basan en la opinión de críticos y la industria.



A continuación, la lista completa de los ganadores:



PELÍCULA DEL AÑO: "Pantera Negra"



PROGRAMA DE TV DEL AÑO: "Stranger Things"



MEJOR ACTOR/ACTRIZ EN UNA PELÍCULA: Chadwick Boseman - "Pantera Negra"



MEJOR ACTOR/ACTRIZ EN UN PROGRAMA DE TV: Millie Bobby Brown - "Stranger Things"



MEJOR SUPERHÉROE: Chadwick Boseman (T'Challa/Pantera Negra) - "Pantera Negra"



MEJOR VILLANO: Michael B. Jordan (N'Jadaka/Erik Killmonger) - "Pantera Negra"



MEJOR BESO: Nick Robinson (Simon) y Keiynan Lonsdale (Bram) - "Yo soy Simón"



MEJOR ACTUACIÓN ATERRADORA: Noah Schnapp (Will Byers) - "Stranger Things"



MEJOR ELENCO EN PANTALLA: "It" - Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)



MEJOR INTERPRETACIÓN DE COMEDIA: Tiffany Haddish - "Girls Trip"



LADRÓN DE ESCENA: Madelaine Petsch (Cheryl Blossom) -"Riverdale"



MEJOR PELEA: "Mujer Maravilla" - Gal Gadot (Mujer Maravilla) contra los soldados alemanes



MEJOR DOCUMENTAL MUSICAL: "Gaga: Five Foot Two"



MEJOR SERIE DE TELERREALIDAD: "The Kardashians".