¿Quién es XXXTentacion, el rapero asesinado en Miami?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS



El mundo del rap está de luto por el asesinato, a plena luz del día, del joven XXXtentacion en la ciudad de Miami, en el estado de Florida.



El joven, quien fue bautizado con el nombre de Jahseh Onfroy, tenía apenas 20 años y su carrera musical iba en ascenso, luego de que publicara sus temas en la plataforma SoundCloud.



El rapero, cuyo nombre de artista evoca lo desconocido y la pornografía, es el artista de hip-hop de mayor fama en morir en los últimos años.



La canción que lo hizo popular entre los jóvenes fue "Look at Me!".



Problemático

Jahseh vivió una niñez problemática. Sus primeros problemas con la ley comenzaron cuando tenía apenas seis años, luego de que apuñalara a un hombre que intentaba atacar a su madre.



A su corta edad comenzó a asistir a un programa juvenil antes de ser obligado a vivir con su abuela.



Su interés por la música fue inculcado por su tía, quien lo convenció que de asistiera al coro de la escuela y más tarde al de la iglesia, algo que duró poco tiempo, ya que atacó a otro estudiante.



En 2016, el joven rapero fue detenido tras ser acusado por el delito de robo y agresión con un arma. Tiempo después fue llevado a prisión por manipulación de testigo y agresión a su novia embarazada.



Al salir de la cárcel publicó tres canciones, mismas que fueron eliminada de la plataforma SoundCloud por razones desconocidas.



Su primer álbum fue "17". En marzo de 2018 publicó "?", el cual llegó a posicionarse en el número 1 en el Billboard 200, Billboard R&B/HH y CAN.



Su música, muy oscura y de sonidos apagados, a menudo evocaba su depresión y su pasado criminal.



Muerte

Jahseh Onfroy acababa de salir del negocio de motos Riva Motorsports, ubicado cerca de donde nació y donde vivía, cuando fue asesinado.



Hasta el momento se desconocen cuáles habrían sido las causas para quitarle la vida al famoso artista estadounidense.



La policía ha abierto una investigación luego que testigos informaran que:"Al menos uno de los sospechosos disparó y alcanzó a Onfroy. Los dos sospechosos se fueron en un SUV de color oscuro".

