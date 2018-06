Luiz Antônio Guimarães Marrey había acusado a Lula da Silva en el 2003 por campañas poco profesionales

SAO PAULO, BRASIL



El nuevo vocero de la Misión Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Luiz Antônio Guimarães Marrey, acusó al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de hacer campañas poco profesionales.



En el año 2003, durante un discurso ante la Asamblea de la Asociación Paulista del Ministerio Público, Marrey dijo que Lula da Silva "en los últimos días ha recrudecido una campaña de difamación en relación al servidor público" y que la reforma tiene que ser discutida de manera equilibrada, "y no de la forma demagógica y populista como ha sido tratada ".



En referencia a lo que sería esa "campaña de difamación", el procurador general citó el supuesto intento de "poner valores fantasiosos de remuneración que no representan la media de las remuneraciones públicas".



En una crítica indirecta a jueces y fiscales que decidieron hacer huelga contra la reforma de la Previdencia, el presidente Lula afirmó lo siguiente: "Hay gente que, en un país donde 40 millones de personas pasan hambre y donde el salario mínimo es de 240 Reales, encuentra poco retirarse con 17 mil Reales, 19 mil Reales, 20 mil Reales, 30 mil Reales" .



Marrey afirmó que "dentro de reglas de mercado y del grado de responsabilidad de una sociedad es razonable que haya remuneraciones a la altura de ese mercado". Y completó: "No me parece que el presidente esté proponiendo el socialismo".



"Si sigue por esa lógica, el gobierno debería hablar del lucro de los bancos", afirmó el fiscal general de Justicia en el 2003.



El nombramiento del nuevo vocero de la Maccih se logró después de varias reuniones que sostuvo el gobierno de Honduras y la Maccih en la mesa técnica, donde lograron acordar 10 puntos fundamentales para el buen funcionamiento del ente en el país.

