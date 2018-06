Aclaran que aficionados no causaron sismo en México durante celebración  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO



Hubo actividad sísmica en los alrededores de la Ciudad de México el domingo, pero no estuvo relacionada a las celebraciones de los aficionados por la victoria contra Alemania en el Mundial de fútbol, informó el Servicio Sismológico Nacional.



Se produjeron dos pequeños movimientos telúricos a las 10:24 a.m. y 12:01 p.m., indicó el servicio en un informe. El gol del triunfo fue anotado aproximadamente a las 11:35 a.m. hora local.



Un instituto geológico informó el domingo que detectores sismológicos habían registrado un falso sismo que pudiera haber sido generado por los “saltos masivos” de los aficionados.



El Servicio Sismológico de México explicó el lunes que el ajetreo normal del tránsito y otros movimientos en la ciudad causan vibraciones que son detectadas por instrumentos sensibles.



Añadió que esas vibraciones se aquietaron notablemente durante el partido mientras la gente lo veía en la televisión, y crecieron después del gol.

