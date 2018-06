Jay-Z y Beyoncé finalmente lanzan su álbum en todas las plataformas

La puesta a disposición de 'Everything is Love' en todas las demás plataformas parece ser el reconocimiento de un fracaso para Tidal. Ni Jay-Z ni Beyoncé han comentado esta decisión. (Foto: AFP)

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS



Jay-Z y Beyoncé lanzaron el lunes su reciente álbum conjunto en todas las plataformas de streaming, incluida Spotify, después de un día de haberlo puesto a disposición exclusivamente en Tidal, el servicio de música en línea del propio Jay-Z.



La pareja más famosa del mundo de la música lanzó la noche del sábado, para sorpresa de todos, el álbum "Everything is Love", que se enfoca en su relación sentimental, inspiradora de gran parte de sus trabajos desde hace varios años.



Desde que Jay-Z lanzó Tidal en 2015, ambos artistas han buscado ganar nuevos suscriptores a su plataforma de transmisión. "Lemonade", el álbum de Beyoncé lanzado en 2016, y "4:44" (Jay-Z, 2017) no están en el catálogo del gigante del sector, Spotify, aunque sí están disponibles en versión física y para descarga en iTunes.



La puesta a disposición de "Everything is Love" en todas las demás plataformas parece ser el reconocimiento de un fracaso para Tidal, que aún está lejos de competir con Spotify. Ni Jay-Z ni Beyoncé han comentado esta decisión.



Más de la mitad de los ingresos del sector de la música ahora provienen del streaming.



Spotify anunció el mes pasado que cuenta con 75 millones de suscriptores pagos, además de 99 millones de usuarios mensuales de la versión gratuita. Apple, su principal competidor, tiene 38 millones de suscriptores.



En 2016, Tidal reportó tres millones de suscriptores.

Lea además: Hija de Daddy Yankee le dedica emotivo mensaje